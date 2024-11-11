Рідкісна поява: Вілла Сміта помітили на побаченні з дружиною (фото)

Пара, яка одружилася в 1997 році і стала батьками двох дітей, доволі рідко виходить разом у світ. Напередодні їх помітили у Лос-Анджелесі.

53-річна американська акторка Джада Пінкетт-Сміт викликала занепокоєння у шанувальників після нещодавнього побачення зі своїм чоловіком Віллом Смітом, 56. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла на обід у Лос-Анджелесі, а дружина Вілла Сміта зʼявилася з поголеною головою та вибіленими бровами.

Цього разу Джада була одягнена в золоту спортивну куртку Gucci і світлі джинси-бойфренди. Втім, фанати запідозрили, що в акторки проблеми зі здоровʼям.

Одна людина прокоментувала, що Вілл "схожий на її [доглядача]", а інша написала: "Джада виглядає грубо. Що з нею відбувається?" Інший сказав, що акторка "виглядає нездоровою".

Джада та Вілл, які одружилися в 1997 році і стали батьками двох дітей, доволі рідко виходять разом у світ.

У жовтні 2023 року, рекламуючи свої мемуари "Гідно", акторка розповіла, що вони з Віллом закінчили романтичні стосунки у 2016 році, але залишаються одруженими офіційно.

Вілл Сміт з дружиною

У них є 26-річний син Джейден та 24-річна дочка Віллоу. Також у Вілла є 32-річний син Трей, який народився в попередньому союзі оскароносного актора з Шері Зампіно.

Як відомо, Джада Пінкетт страждає від алопеції (випадіння волосся), саме тому вона повністю поголила голову.

Нагадаємо, Джада Пінкетт та Вілл Сміт перебувають у процесі "зцілення".

Також Фокус писав про плани Вілла Сміта на поповнення в родині.