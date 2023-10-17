"Розлучення не буде": Джада Пінкетт-Сміт каже, перебуває в "процесі зцілення" з Віллом Смітом

Джада Пінкетт-Сміт заявила, що вона "дуже старанно працює" з Віллом Смітом, щоб реанімувати їхній шлюб після того, як з'ясувалося, що вони розлучилися сім років тому.

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Джада Пінкетт-Сміт сказала, що вони з Віллом Смітом "концентруються на зціленні" і працюють над відновленням свого "життєвого партнерства". Про це повідомляє видання LBC.

Кілька днів тому вона розповіла, що з 2016 року вони живуть кожен своїм життям, оскільки втомилися від спроб відновити свої стосунки.

"Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб повернути наші стосунки, так, повернути наші стосунки разом... знову до шлюбу", — поділилася актриса.

Джажа також сказала, що не ідеалізує Вілла.

"Я повинна бути в змозі прийняти його таким, яким він є. Він приймає мене такою, яка я є, і ми хочемо любити одне одного", — додала вона.

За словами актриси, зіркове подружжя "застрягло у своїх фантазіях" про те, якою має бути інша людина, з якою тебе пов'язують довгі стосунки.

Джада поділилася й іншими подробицями їхніх стосунків із Віллом Смітом.

"Я пообіцяла йому, що у нас ніколи не буде причин розлучатися. Ми впораємося з чим завгодно. І я просто не змогла порушити цю обіцянку", — розповіла вона.

Подружжя планує знову жити разом, тому що, за словами Джади, Смітт "старіє" і "хтось повинен про нього піклуватися".

Нагадаємо, Вілл Сміт відреагував на одкровення Джади щодо їхнього розставання. Зірковий актор зізнався, що розповідь дружини стала для нього "холодним душем".