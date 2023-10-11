Вілл Сміт таємно розійшовся з дружиною сім років тому

За словами Джади, формально вони не розлучені й досі є сім'єю, проте жодних романтичних стосунків між ними немає вже давно.

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Оскароносний голлівудський актор Вілл Смітт і його дружина Джада Пінкетт-Сміт уже сім років не живуть як чоловік і дружина, однак на церемонію "Оскар" 2022 року вони прибули, як "сім'я". Про це жінка розповіла у своїй біографічній книзі "Достойно", пише People.

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Вілл Сміт безуспішно намагався загладити свою провину з Крісом Роком

За словами акторки, вона пережила важке дитинство, вулиці Балтімора і навіть злети та падіння в голлівудській кар'єрі. Але ніщо не могло підготувати її до церемонії вручення "Оскара" 2022 року і те, чим вона обернулася для неї та її чоловіка.

У розділі під назвою "Святий жарт, святий ляпас і священні уроки" авторка розповідає, як було, коли Кріс Рок висміював її алопецію, а потім стала свідком того, як її чоловік Уілл Сміт напав на Кріса в прямому ефірі. Джада спочатку думала, що все це не більше ніж розіграш.

Джада Пінкетт-Сміт Фото: People

"У мене було власне передчуття просто перед інцидентом на сцені "Оскара". Це промайнуло в мене в голові, коли того вечора на екрані з'явилося обличчя Кріса Рока, одного з ведучих. Фактично, мій шлунок стиснувся. Відомо, що він завдавав мені ударів — і не менше, ніж зі сцени "Оскара". Це було 2016 року, шістьма роками раніше, під час так званого #OscarsSoWhite. Намагаючись бути оптимісткою, я сказала собі: "Минуло багато часу, це церемонія вручення премії "Оскар", нових непорозумінь не буде, і я впевнена, що він зіграє добре". Але інша думка полягала в тому, що він не зможе стриматися. Коли Кріс вийшов вручати нагороду, то пожартував, багато посміявся і, як це буває з коміками, вирішив із користю провести час на сцені. Він побачив мене і мою лисину і зімпровізував: "Джада, я кохаю тебе, солдат Джейн два, не можу дочекатися, щоб побачити це". Як я і думала, він не зміг промовчати, і я закотила очі", — розповідає вона.

Пінкетт-Смітт зізналася, що в той момент її засмутили не слова Кріса на її адресу, а те, що більшість людей не розуміють, наскільки руйнівною може бути алопеція:

"Моє серце розривалося за багатьох, хто живе в соромі, за дітей, які наклали на себе руки після того, як однокласники дражнили та насміхалися над ними. І тепер "Оскар" у всій своїй політкоректності говорив світові, що можна жартувати над жінкою, яка страждає на алопецію?"

І коли в той момент Вілл попросив Кріса закрити рота і не вимовляти ім'я його дружини, Джада усвідомила серйозність ситуації:

"Ми жили окремими життями і були як сім'я, а не як чоловік і дружина. Але коли я чую, як Вілл кричить "дружина" в хаосі моменту, внутрішнє зрушення: "Ох чорт ... . Я його дружина!" відбувається миттєво".

У бесіді з ТODAY про свою книгу, Джада підтвердила, що вони з Віллом припинили романтичні стосунки з 2016 року:

"Чому наш шлюб зламався... Багато причин... На той час, коли ми дійшли до 2016 року, ми просто втомилися від спроб. Я думаю, що ми обидва все ще застрягли у своїх фантазіях про те, яким має бути наш партнер. Я пообіцяла, що у нас ніколи не буде причин для розлучення. Ми подолаємо... що завгодно. Я просто не змогла порушити цю обіцянку".

Зараз пара ще розбирається у своїх стосунках і проробляє дійсно важку роботу.

Пінкетт-Сміт додала, що коли Кріс Рок дізнався про її розставання з чоловіком, то зателефонував і сказав, що із задоволенням запросив би її на побачення :

"І я подумала: "Що ти маєш на увазі?" Він такий: "Ну, хіба ви з Віллом не розлучаєтеся?" Я сказала: "Ні, Кріс, це всього лише чутки". Він був приголомшений і дуже сильно вибачався".

Тим часом усім у Голлівуді давно було відомо, що у пари, яка разом понад 20 років, — вільний шлюб, проте ставлення до цього у кожного з подружжя було своє.

У подружжя — двоє дітей: 24-річний син Джейден Сміт і 21-річна дочка Віллоу Сміт. У Вілла також є 29-річний син на ім'я Трей від першого шлюбу з колишньою дружиною Шері Зампіно.

Раніше Фокус писав, що Вілл Сміт розповів про свій полігамний шлюб і мрії про гарем з Голлі Беррі.