Уилл Смит тайно расстался с женой семь лет назад

По словам Джады, формально они не разведены и до сих пор являются семьей, однако никаких романтических отношений между ними нет уже давно.

Related video

Оскароносный голливудский актер Уилл Смитт и его жена Джада Пинкетт-Смит уже семь лет не живут как муж и жена, однако на церемонию "Оскар" 2022 года они прибыли, как "семья". Об этом женщина рассказала в своей биографической книге "Достойно", пишет People.

Важно

Уилл Смит безуспешно пытался загладить свою вину с Крисом Роком

По словам актрисы, она пережила тяжелое детство, улицы Балтимора и даже взлеты и падения в голливудской карьере. Но ничто не могло подготовить ее к церемонии вручения "Оскара" 2022 года и то, чем она обернулась для нее и ее мужа.

В главе под названием "Святая шутка, святая пощечина и священные уроки" автор рассказывает, каково было, когда Крис Рок высмеивал ее алопецию, а затем стала свидетелем того, как ее муж Уилл Смит напал на Криса в прямом эфире. Джада сначала думала, что все это не более чем розыгрыш.

Джада Пинкетт-Смит Фото: People

"У меня было собственное предчувствие прямо перед инцидентом на сцене "Оскара". Это мелькнуло у меня в голове, когда в тот вечер на экране появилось лицо Криса Рока, одного из ведущих. Фактически, мой желудок сжался. Известно, что он наносил мне удары – и не меньше, чем со сцены "Оскара". Это было в 2016 году, шестью годами ранее, во время так называемого #OscarsSoWhite. Пытаясь быть оптимисткой, я сказала себе: "Прошло много времени, это церемония вручения премии "Оскар", новых недоразумений не будет, и я уверена, что он сыграет хорошо". Но другая мысль заключалась в том, что он не сможет сдержаться. Когда Крис вышел вручать награду, то пошутил, много посмеялся и, как это бывает с комиками, решил с пользой провести время на сцене. Он увидел меня и мою лысину и сымпровизировал: "Джада, я люблю тебя, солдат Джейн два, не могу дождаться, чтобы увидеть это". Как я и думала, он не смог промолчать, и я закатила глаза", – рассказывает она.

Пинкетт-Смитт призналась, что в тот момент ее расстроили не слова Криса в ее адрес, а то, что большинство людей не понимают, насколько разрушительной может быть алопеция:

"Мое сердце разрывалось за многих, кто живет в стыде, за детей, которые покончили жизнь самоубийством после того, как одноклассники дразнили и насмехались над ними. И теперь "Оскар" во всей своей политкорректности говорил миру, что можно шутить над женщиной, страдающей алопецией?"

И когда в тот момент Уилл попросил Криса закрыть рот и не произносить имя его жены, Джада осознала серьезность ситуации:

"Мы жили отдельными жизнями и были как семья, а не как муж и жена. Но когда я слышу, как Уилл кричит "жена" в хаосе момента, внутренний сдвиг: "Ох черт. . . Я его жена!" происходит мгновенно".

В беседе с ТODAY о своей книге, Джада подтвердила, что они с Уиллом прекратили романтические отношения с 2016 года:

"Почему наш брак сломался… Много причин… К тому времени, когда мы дошли до 2016 года, мы просто устали от попыток. Я думаю, что мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким должен быть наш партнер. Я пообещала, что у нас никогда не будет причин для развода. Мы преодолеем… что угодно. Я просто не смогла нарушить это обещание".

Сейчас пара еще разбирается в своих отношениях и проделывает действительно тяжелую работу.

Пинкетт-Смит добавила, что когда Крис Рок узнал о ее расставании с мужем, то позвонил и сказал, что с удовольствием пригласил бы ее на свидание:

"И я подумала: "Что ты имеешь в виду?" Он такой: "Ну, разве вы с Уиллом не разводитесь?" Я сказала: "Нет, Крис, это всего лишь слухи". Он был потрясен и очень сильно извинялся".

Между тем всем в Голливуде давно было известно, что у пары, которая вместе более 20 лет, – свободный брак, однако отношение к этому у каждого из супругов было свое.

У супругов – двое детей: 24-летний сын Джейден Смит и 21-летняя дочь Уиллоу Смит. У Уилла также есть 29-летний сын по имени Трей от первого брака с бывшей женой Шери Зампино.

Ранее Фокус писал, что Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке и мечтах о гареме с Холли Берри.