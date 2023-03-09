Крис Рок снова оскорбил Джаду Пинкетт-Смит

Когда комик сделал это на церемонии "Оскар", то Уилл Смит ударил его по лицу. Но инсайдеры говорят, что Крис "буквально одержим" актрисой.

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Крис Рок в своем новом стендап-выступлении снова вспомнил о пощечине, которую получил на прошлогодней церемонии "Оскар" от Уилла Смита, и снова оскорбил его жену, Джаду Пинкетт-Смит. Знакомый актрисы заявил, что не удивлен, потому что, по его словам, комик "одержим" Джадой уже 30 лет. Об этом пишет People.

В своем выступлении для Netflix "Крис Рок: Избирательное возмущение". Крис Рок начал шутить над отношениями Уилла и Джады. Известно, что они живут в свободном браке. Но Рок акцентировал внимание на том, что хоть актеры открыто говорят о свободных отношениях, но изменяет в основном Джада.

"Все знают, что его жена переспала с другом их сына. И все до сих пор спрашивают меня, было ли мне больно, когда он дал мне пощечину. Слушайте, она сделала ему больнее, чем он мне. А кого он решил ударить? Меня!", — заявил комик.

Также он заявил, что Джада не хотела, чтобы он был ведущим церемонии. Хотя именно актриса была в числе первых, кто затронул тему того, что слишком мало темнокожих актеров номинируются на "Оскар" и начала движение #OscarsSoWhite в 2016 году.

Тогда Уилл Смит был исключен из конкурса на лучшую мужскую роль за свою работу в фильме "Сотрясение мозга" (Concussion).

Уилл Смит ударил Криса Рока за шутки о его жене Фото: Getty Images

"Много лет назад его жена сказала, что я должен отказаться от "Оскара". Я не должен был быть ведущим, потому что ее мужчину не номинировали за "Сотрясение мозга". А потом он устроил мне гребаное сотрясение мозга", — заявил Рок.

По конец выступления комик заявил, что Джада заслуживает того, чтобы над ней посмеялись, сказав, что она была той, кто начал все, а он просто реагировал.

"Я пошутил над ней. Кого это волнует? Вот как это бывает: она начинает, я заканчиваю. Вот что, черт возьми, произошло. Никто не приставал к этой суке. Она начала это дерьмо. Никто не приставал к ней", — сообщил Рок.

"Джада не принимала во всем этом скандале никакого участия, только подвергалась насмешкам. Крис одержим ею, и это продолжается уже почти 30 лет. Посмотрите, какое место он выбрал для съемок своего специального выпуска на Netflix. Ее родной город Балтимор. Одержимый", — заявил источник, знакомый с актрисой.

Он также отметил, что Джада публично писала и говорила, что рада за Криса Рока и он отлично подходит на роль ведущего.

А теперь и она и ее близкие шокированы нападками и тем, что в своем выступлении он постоянно называл ее сукой.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит на той самой церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

Напомним, что скандал с участием Криса Рока и Уилла Смита произошел на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году. Комик был ведущим и начал шутить над Джадой Пинкетт-Смит, затронув тему ее прически, тогда как все знают, что актриса лишилась волос из-за алопеции. Она неоднократно говорила об этом на шоу и рассказывала о заболевании в соцсетях. Уилл и Джада сидели в зрительном зале, и в какой-то момент Смит поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

После Уилл Смит публично извинился за свое поведение. Организаторы "Оскара" начали внутреннее расследование и заявили, что Смит "вел себя оскорбительно и угрожающе и нарушил основные принципы киноакадемии".

В итоге актеру запретили на протяжении десяти лет приходить на церемонию, а сам он начал потерял несколько выгодных контрактов.

Уилл недавно записал новое обращение, в котором извинился перед Крисом Роком и предложил ему поговорить.