Кріс Рок знову образив Джаду Пінкетт-Сміт

Коли комік зробив це на церемонії "Оскар", Уілл Сміт ударив його по обличчю. Але інсайдери кажуть, що Кріс "буквально одержимий" актрисою.

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Кріс Рок у своєму новому стендап-виступі знову згадав про ляпас, який отримав на торішній церемонії "Оскар" від Вілла Сміта, і знову образив його дружину Джаду Пінкетт-Сміт. Знайомий актриси заявив, що не здивований, тому що, за його словами, комік "одержимий" Джадою вже 30 років. Про це пише People.

У своєму виступі для Netflix "Кріс Рок: Виборче обурення". Кріс Рок почав жартувати над стосунками Вілла та Джади. Відомо, що вони мешкають у вільному шлюбі. Але Рок акцентував увагу на тому, що хоч актори відкрито говорять про вільні стосунки, але зраджує переважно Джада.

"Всі знають, що його дружина переспала з другом їхнього сина. І всі досі питають мене, чи мені було боляче, коли він дав мені ляпас. Слухайте, вона зробила йому болючіше, ніж він мені. А кого він вирішив ударити? Мене!", — Заявив комік.

Також він заявив, що Джада не хотіла, щоби він був ведучим церемонії. Хоча саме актриса була серед перших, хто торкнувся теми того, що надто мало темношкірих акторів номінуються на "Оскар" і розпочала рух #OscarsSoWhite у 2016 році.

Тоді Вілл Сміт був виключений із конкурсу на кращу чоловічу роль за свою роботу у фільмі "Струс мозку" (Concussion).

Вілл Сміт ударив Кріса Рока за жарти про його дружину Фото: Getty Images

"Багато років тому його дружина сказала, що я маю відмовитися від "Оскара". Я не повинен був бути ведучим, тому що її чоловіка не номінували за "Струс мозку". А потім він влаштував мені довбаний струс мозку", — заявив Рок.

На кінець виступу комік заявив, що Джада заслуговує на те, щоб з неї посміялися, сказавши, що вона була тією, хто почав усе, а він просто реагував.

"Я пожартував над нею. Кого це хвилює? Ось як це буває: вона починає, я закінчую. Ось що, чорт забирай, сталося. Ніхто не чіплявся до цієї сучки. Вона почала це лайно. Ніхто не чіплявся до неї", — повідомив Рок.

"Джада не брала у всьому цьому скандалі жодної участі, тільки піддавалася глузуванням. Кріс одержимий нею, і це триває вже майже 30 років. Подивіться, яке місце він вибрав для зйомок свого спеціального випуску на Netflix. Її рідне місто Балтімор. Одержимий", — заявило джерело, знайоме з актрисою.

Він також зазначив, що Джада публічно писала і казала, що рада за Кріса Рока, і він чудово підходить на роль ведучого.

А тепер і вона, і її близькі, шоковані нападками і тим, що у своєму виступі він постійно називав її сукою.

Джада Пінкетт-Сміт і Вілл Сміт на тій самій церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

Нагадаємо, що скандал за участю Кріса Рока та Вілла Сміта стався на 94-й церемонії вручення премії "Оскар" у 2022 році. Комік був ведучим і почав жартувати над Джадою Пінкетт-Сміт, торкнувшись теми її зачіски, тоді як усі знають, що актриса втратила волосся через алопецію. Вона неодноразово говорила про це на шоу та розповідала про захворювання у соцмережах. Вілл і Джада сиділи в залі для глядачів, і в якийсь момент Сміт піднявся на сцену і вдарив Рока по обличчю.

Після цього Вілл Сміт публічно вибачився за свою поведінку. Організатори "Оскара" розпочали внутрішнє розслідування та заявили, що Сміт "поводився образливо і загрозливо і порушив основні принципи кіноакадемії".

У результаті акторові заборонили протягом десяти років приходити на церемонію, а сам він втратив кілька вигідних контрактів.

Вілл нещодавно записав нове звернення, в якому вибачився перед Крісом Роком і запропонував поговорити.