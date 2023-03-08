Вілл Сміт безуспішно намагався загладити свою провину з Крісом Роком

Кріс Рок відповів на сумнозвісний ляпас Вілла Сміта на "Оскарі" у своєму спеціальному випуску Netflix у прямому ефірі "Кріс Рок: Виборче обурення".

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Через рік після сумнозвісного інциденту на 94-й церемонії вручення премії "Оскар", коли Сміт ударив Рока на сцені, Рок звернувся до нападу у своєму спеціальному Netflix "Кріс Рок: Виборче обурення", стверджуючи, що він "не є жертвою". Про це пише People.

Як повідомляють джерела, 54-річний Сміт "так довго почувався жахливо" через те, що вдарив Рока на "Оскарі".

"Він безуспішно намагався загладити свою провину перед Крісом, — додає джерело. Але крім цього, сім'я важлива для нього, і він спирався на них. Все це допомогло йому заглянути всередину себе і подорослішати. Йому краще, але він все ще кається. Вілл вислухав тих, хто намагався йому допомогти, і відчуває, що став кращим”.

Під час шоу Рока, яке було знято в театрі "Іподром" у Балтіморі та підготовлено для першої прямої трансляції Netflix, 58-річний комік завершив своє шоу, зосередившись на ляпасі під час "Оскара", і застосував назву спеціального випуску до Сміта.

Але уїдливі жарти Рока про Вілла та його дружину Джаду Пінкетт-Сміт, можливо, ще більше розширили неприємну ситуацію.

"Вілл Сміт практикує виборче обурення", — сказав Рок.

[ + – ] Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Getty Images

Нагадаємо, шанувальники похвалили Вілла Сміта за те, що він поділився "несподіваним" новим відео, що висміює його неоднозначний ляпас на "Оскарі".

Минулого року голлівудський актор потрапив у заголовки світових ЗМІ після того, як увірвався на сцену на зірковій церемонії нагородження і вдарив Кріса Рока через жарти про Джаду Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції. З того часу Вілл пішов з Академії, йому також заборонили відвідувати її протягом 10 років.