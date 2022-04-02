Вілл Сміт залишив Американську кіноакадемію через ляпас Крісу Року

Актор уже назвав своє рукоприкладство "шоковим, болісним і непробачним".

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Вілл Сміт відмовився від членства в Академії кінематографічних мистецтв і наук США після того, як дав ляпас коміку Крісу Року прямо під час церемонії "Оскар". Про це пише CNN.

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Про це актор написав у соцмережах, повідомивши, що готовий прийняти будь-які додаткові наслідки своїх дій, які назвав "шоковими, болісними і непробачними".

[ + – ] Допис Вілла Сміта

"Список тих, кого я образив, довгий і враховує Кріса, його сім'ю, багатьох моїх дорогих друзів і близьких, усіх присутніх і глядачів по всьому світу. Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів і переможців можливості святкувати та бути відзначеними за їхню видатну роботу. У мене розбите серце. Я хочу повернути увагу тим, хто заслуговує на свої досягнення, і дозволити Академії повернутися до неймовірної роботи, яку вона виконує для підтримки творчості", — написав Вілл Сміт.

Вілл Сміт більше не зможе щороку голосувати за номіновані на "Оскар" фільми. Але при цьому, якщо він зніметься в кіно, його ролі матимуть право на номінацію.

Президент Американської кіноакадемії Девід Рубін уже заявив, що Кіноакадемія ухвалила відставку Сміта і продовжить дисциплінарний розгляд щодо актора.

"Ми продовжимо наше дисциплінарне провадження щодо пана Сміта за порушення стандартів поведінки Академії напередодні нашого наступного запланованого засідання правління 18 квітня", — заявив Рубін.

Нагадаємо, конфлікт між Крісом Роком і Віллом Смітом стався під час 94-ї церемонії вручення кінонагород "Оскар", якраз перед оголошенням номінантів у категорії "кращий документальний фільм". Рок пожартував над дружиною Сміта, Джадою Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції.

[ + – ] Ляпис Вілла Сміта Крісу Року Фото: Getty Images

Він порівняв її з героїнею фільму "Солдат Джейн" і запитав, коли чекати на сиквел. Джада спохмурніла, почувши жарт, а Вілл піднявся на сцену і врізав ведучому по обличчю. Заявив уже зі свого місця, щоб він не смів говорити про його дружину "своїм поганим ротом".

Але Сміт таки отримав свою статуетку в номінації "Кращий актор" за роль у драмі "Король Річард". Для актора це була третя номінація на "Оскар" і перша перемога. У фільмі він зіграв Річарда Вільямса — батька та тренера відомих американських тенісисток Серени та Венус Вільямс.

[ + – ] Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт на "Оскарі" Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Кріс Рок не роздмухував скандал і не заявив у поліцію на Сміта.