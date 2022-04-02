Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию из‑за пощечины Крису Року

Актер уже назвал свое рукоприкладство "шокирующим, болезненным и непростительным"

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Уилл Смит отказался от членства в Академии кинематографических искусств и наук США после того, как дал пощечину комику Крису Року прямо во время церемонии "Оскар". Об этом пишет CNN.

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Об этом актер написал в соцсетях, сообщив, что готов принять любые дополнительные последствия своих действий, которые назвал "шокирующими, болезненными и непростительными".

[ + – ] Пост Уилла Смита

"Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей по всему миру. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я хочу вернуть внимание тем, кто заслуживает его своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она совершает для поддержки творчества", — написал Уилл Смит.

Уилл Смит больше не сможет ежегодно голосовать за номинированные на "Оскар" фильмы. Но при этом, если он снимется в кино, то его роли будут иметь право на номинацию.

Президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин уже заявил, что Киноакадемия приняла отставку Смита и продолжит дисциплинарное разбирательство в отношении актера.

"Мы продолжим наше дисциплинарное производство в отношении господина Смита за нарушение стандартов поведения Академии в преддверии нашего следующего запланированного заседания правления 18 апреля", – заявил Рубин.

Напомним, конфликт между Крисом Роком и Уиллом Смитом произошел во время 94-й церемонии вручения кинонаград "Оскар", как раз перед объявлением номинантов в категории "лучший документальный фильм". Рок пошутил над супругой Смита, Джадой Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции.

[ + – ] Пощечина Уилла Смита Крису Року Фото: Getty Images

Он сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн" и спросил, когда ждать сиквел. Джада помрачнела, услышав шутку, а Уилл поднялся на сцену и врезал ведущему по лицу. Заявив уже со своего места, чтобы он не смел говорить о его жене "своим поганым ртом".

Но Смит все таки получил свою статуэтку в номинации "Лучший актер" за роль в драме "Король Ричард". Для актера это была третья номинация на "Оскар" и первая победа. В фильме он сыграл Ричарда Уильямса – отца и тренера известных американских теннисисток Серены и Венус Уильямс.

[ + – ] Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на "Оскаре" Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Крис Рок не стал раздувать скандал и не заявил в полицию на Смита.