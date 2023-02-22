Вілл Сміт здивував фанатів, висміюючи ситуацію довкола торішнього "Оскара"

Вілл Сміт шокував публіку на торішній церемонії вручення премії "Оскар", коли дав ляпас Крісу Року. Однак зараз він намагається знайти кумедний бік тієї ситуації.

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Шанувальники похвалили Вілла Сміта за те, що він поділився "несподіваним" новим відео, який висміює його неоднозначний ляпас на "Оскарі".

Минулого року голлівудський актор потрапив у заголовки світових ЗМІ після того, як увірвався на сцену на зірковій церемонії нагородження і дав ляпас Крісу Року через жарти про Джаду Пінкетт-Сміт.

З того часу Вілл пішов з Академії, йому також заборонили відвідувати її протягом 10 років.

[ + – ] Ляпас Вілла Сміта Крісу Року Фото: Getty Images

Але тепер здається, що зірка "Людей у чорному" намагається побачити позитивніший бік інциденту, здивувавши фанатів новим кумедним відео в TikTok.

У своєму акаунті Вілл зняв дует із користувачкою TikTok @missmoneyworking про неживі предмети. Дівчина описує, як люди можуть питати об'єкти, що вони про них думають. Вона пояснила: "Ви отримаєте відповідь в голові від своєї інтуїції".

Знімаючи себе разом із кліпом, Вілл ретельно обмірковує її слова, перш ніж потягтися до статуетки Оскара. Коли він починає ставити запитання, ролик закінчується.

Шанувальникам сподобався короткий кліп і багато хто хвалив актора за те, що він зміг відобразити свою поведінку в минулому.

Одна людина прокоментувала: "Принаймні, у нього є почуття гумору", а інша сказала: "Якщо ти не можеш сміятися над собою, мабуть, лол, мені це подобається".

Оскар повертається наступного місяця вперше з тих пір, як Вілл дав ляпас Крісу, а експертка зі зв'язків зі знаменитостями нещодавно сказала The Mirror, що "приголомшливий інцидент" буде у всіх на думці, й очікується, що всі погляди будуть прикуті до церемонії цьогоріч.

"Немає жодних сумнівів у тому, що ляпас Вілла Сміта — це подія, від якої відвисла щелепа. Це назавжди залишиться в пам'яті як найбільш шоковий момент на "Оскарі". Під час церемонії це може піти одним із двох шляхів: він стане предметом усіх жартів, або люди уникатимуть згадки про це. Останнє буде найкращим підходом для Академії", — сказала піарниця Мая Ріаз.

Нагадаємо, конфлікт між Крісом Роком і Віллом Смітом стався під час 94-ї церемонії вручення кінонагород "Оскар", якраз перед оголошенням номінантів у категорії "найкращий документальний фільм". Рок пожартував над дружиною Сміта, Джадою Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції.

Він порівняв її з героїнею фільму "Солдат Джейн" і спитав, коли чекати на сиквел. Джада похмуріла, почувши жарт, а Вілл піднявся на сцену та врізав ведучому по обличчю. Заявивши вже зі свого місця, щоб він не наважувався говорити про його дружину "своїм поганим ротом".

[ + – ] Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт на "Оскарі" Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що Крісу Року запропонували стати ведучим "Оскара-2023".