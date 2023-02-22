Уилл Смит удивил фанатов, высмеивая ситуацию вокруг прошлогоднего "Оскара"

Уилл Смит шокировал публику на прошлогодней церемонии вручения премии "Оскар", когда дал пощечину Крису Року. Однако сейчас он пытается найти забавную сторону той ситуации.

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Поклонники похвалили Уилла Смита за то, что он поделился "неожиданным" новым видео, высмеивающим его неоднозначную пощечину на "Оскаре".

В прошлом году голливудский актер попал в заголовки мировых СМИ после того, как ворвался на сцену на звездной церемонии награждения и дал пощечину Крису Року из-за шутки о Джаде Пинкетт-Смит.

С тех пор Уилл ушел из Академии, ему также запретили посещать ее в течение 10 лет.

[ + – ] Пощечина Уилла Смита Крису Року Фото: Getty Images

Но теперь кажется, что звезда "Людей в черном" пытается увидеть более позитивною сторону инцидента, удивив фанатов новым забавным видео в TikTok.

В своем аккаунте Уилл снял дуэт с пользователем TikTok @missmoneyworking о неодушевленных предметах. Девушка описывает, как люди могут спрашивать объекты, что они о них думают. Она объяснила: "Вы получите ответ в уме от своей интуиции".

Снимая себя вместе с клипом, Уилл тщательно обдумывает ее слова, прежде чем потянуться к статуэтке Оскара. Когда он начинает задавать вопрос, ролик заканчивается.

Поклонникам понравился короткий клип и многие хвалили актера за то, что он смог отразить свое поведение в прошлом.

Один человек прокомментировал: "По крайней мере, у него есть чувство юмора", а другой сказал: "Если ты не можешь смеяться над собой, верно, лол, мне это нравится".

Оскар возвращается в следующем месяце впервые с тех пор, как Уилл дал пощечину Крису, а эксперт по связям со знаменитостями недавно сказала The Mirror, что "потрясающий инцидент" будет у всех на уме, и ожидается, что все взоры будут прикованы к церемонии в этом году.

"Нет никаких сомнений в том, что пощечина Уилла Смита — это событие, от которого отвисла челюсть. Это навсегда останется в памяти как самый шокирующий момент на "Оскаре". Во время церемонии это может пойти одним из двух путей: он станет предметом всех шуток, или люди будут избегать упоминания об этом. Последнее будет лучшим подходом для Академии", — сказала пиарщик Майя Риаз.

Напомним, конфликт между Крисом Роком и Уиллом Смитом произошел во время 94-й церемонии вручения кинонаград "Оскар", как раз перед объявлением номинантов в категории "лучший документальный фильм". Рок пошутил над супругой Смита, Джадой Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции.

Он сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн" и спросил, когда ждать сиквел. Джада помрачнела, услышав шутку, а Уилл поднялся на сцену и врезал ведущему по лицу. Заявив уже со своего места, чтобы он не смел говорить о его жене "своим поганым ртом".

[ + – ] Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на "Оскаре" Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что Крису Року предложили стать ведущим "Оскара-2023".