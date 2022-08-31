После громкого скандала с Уиллом Смитом. Крису Року предложили стать ведущим "Оскара-2023"

Во время последней церемонии награждения кинопремией юмориста публично ударил актер Уилл Смит.

57-летнему американскому комику и ведущему Крису Року предложили снова стать ведущим церемонии "Оскар". Об этом пишет CNN.

Команда Американской киноакадемии предложила юмористу провести следующую церемонию вручения престижной кинопремии. Об этом сам Крис Рок рассказал во время своего шоу. По словам комика, это похоже на возвращение на место преступления, имея в виду скандал на "Оскаре-2022".

В частности, ведущий вспомнил убийство бывшей жены американского актера и футболиста А. Джей Симпсона. Женщина простилась с жизнью из-за того, что оставила очки в одном из итальянских ресторанов.

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Также пострадавший на Оскаре-2022 признался, что ему предложили также сняться в рекламном ролике популярного спортивного шоу Super Bowl. Однако Крис Рок отказался от предложения.

Отметим, что 57-летний Крис Рок был ведущим не только скандальной последней церемонии "Оскар", но проводил шоу в 2005 и 2016 годах.

Относительно знаменитой пощечины от Уилла Смита пострадавший в прямом эфире снова отнесся к этому с юмором.

[ + – ] Жена Уилла Смита страдает от алопеции Фото: Getty Images

"Он (Уилл Смит — ред.) больше меня. Штат Невада не позволил бы бой между мной и Уиллом Смитом", — пошутил Крис Рок.

Во время церемонии вручения кинопремии "Оскар-2022" ведущий Крис Рок неудачно пошутил о болезни жены Уилла Смита, страдающей от патологического выпадения волос. Поэтому оскароносный актер вышел на сцену и дал публичную пощечину обидчику своей возлюбленной.

После этого Уилл Смит потерял ряд контрактов, его исключили из Американской киноакадемии, а сам актер покинул США, чтобы вылечить "свой разум".

Напомним, Крис Рок был готов комментировать потасовку на "Оскаре" только за отдельную плату.

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