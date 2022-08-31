Після гучного скандалу. Крісу Року запропонували стати ведучим "Оскара-2023"

Під час останньої церемонії нагородження кінопремією гумориста публічно вдарив актор Вілл Сміт.

57-річному американському коміку та ведучому Крісу Року запропонували знову стати ведучим церемонії "Оскар". Про це пише CNN.

Команда Американської кіноакадемії запропонувала гумористу провести наступну церемонію вручення престижної кінопремії. Про це сам Кріс Рок розповів під час свого шоу. За словами коміка, це схоже на повернення на місце злочину, маючи на увазі скандал на "Оскарі-2022".

Зокрема ведучий пригадав убивство колишньої дружини американського актора та футболіста О. Джей Сімпсона. Жінка попрощалася із життям через те, що залишила окуляри в одному з італійських ресторанів.

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Також постраждалий на "Оскарі-2022" зізнався, що йому запропонували також знятися в рекламному ролику популярного спортивного шоу Super Bowl. Проте Кріс Рок відмовився від пропозиції.

Зазначимо, що 57-річний Кріс Рок був ведучим не лише скандальної останньої церемонії "Оскар", а й проводив шоу у 2005 та 2016 роках.

Щодо знаменитого ляпаса від Вілла Сміта постраждалий у прямому ефірі знову поставився до цього з гумором.

[ + – ] Дружина Вілла Сміта страждає від алопеції Фото: Getty Images

"Він (Вілл Сміт — ред.) більший за мене. Штат Невада не дозволив би бій між мною та Віллом Смітом", — пожартував Кріс Рок.

Під час церемонії вручення кінопремії "Оскар-2022" ведучий Кріс Рок невдало пожартував про хворобу дружини Вілла Сміта, яка страждає від патологічного випадіння волосся. Через це оскароносний актор вийшов на сцену та дав публічного ляпаса кривднику своєї коханої.

Після цього Вілл Сміт втратив низку контрактів, його виключили з Американської кіноакадемії, а сам актор покинув США, аби вилікувати "свій розум".

Нагадаємо, Кріс Рок був готовий коментувати бійку на "Оскарі" лише за окрему платню.

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