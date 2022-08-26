Ведучі будуть. Стали відомі подробиці майбутньої премії "Оскар 2023"

95-а, ювілейна, церемонія відбудеться 12 березня 2023 року, і організатори зроблять усе, щоб підняти рейтинги, які впали.

"Оскар" — одна з найзначніших і найпрестижніших премій у галузі кіно. Проте з недавніх пір церемонію переслідують невдачі: відбуваються численні скандали, а глядачів не вражає онлайн-трансляція. 2023 року "Оскар" спробують повернути в топ. Про це пише Vanity Fair.

Отже, 95 церемонія вручення кінопремії запланована на 12 березня 2023-го. Вона відбудеться в офлайн-форматі, тобто традиційно в залі Dolby в Лос-Анжелесі.

Ця церемонія стане другою поспіль, яка відбувається не на початку року, а в березні: у 2022 році "Оскар" також проводили 27 березня.

Трансляцію премії американської кіноакадемії традиційно проводитиме телеканал ABC, її покажуть більш ніж у 200 країнах світу.

Варто очікувати на прохід зірок червоною доріжкою. Це одна з головних приманок церемонії, адже глядачам хочеться розглянути вбрання селебриті. До речі, червона доріжка не менш примітна. Довжина килимового покриття — близько 150 метрів, ширина — близько 10, а вага — понад 5 тонн.

Червону доріжку привозять на місце проведення за чотири дні до заходу, і цілих два дні її рівняють і розстеляють.

Новий генеральний директор Академії Білл Крамер уже пообіцяв, що на "Оскар" повернуться ведучі, продюсери з досвідом роботи в прямому ефірі, і обіцяє "повернення до шоу, в якому схиляються перед кіно".

На церемоніях після скандалу з Кевіном Гартом через його гомофобні твіти у 2018 році ведучих не було, у 2022 році ведучі повернулися, і стався черговий скандал.

Актор Вілл Сміт вдарив ведучого, коміка Кріса Рока, по обличчю, після того, як той пожартував про алопецію дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт.

[ + – ] Вілл Сміт ударив по обличчю ведучого Фото: Getty Images

Але це точно пожвавило церемонію, тому не виключено, що ведучі залишаються для нового інциденту.

"Оскар" 2022 року, попри все, забезпечив таке необхідне зростання рейтингів — церемонія зібрала 16,6 мільйона глядачів, що на 58% більше, ніж рекордно низький показник церемонії 2021 року, зміненої пандемією.

"Рейтинги завжди важливі для нас. Наші рейтинги порівняно з іншими нагородами, як і раніше, високі, і ми хочемо, щоб вони залишалися високими. Ми також хочемо, щоб продовження шоу було чудовим і дозволяло людям по-різному взаємодіяти з нашими учасниками", — повідомив Крамер.

Також він зазначив, що "хоче повернутися до формату шоу, в якому цитуємо кіно, як це було в церемонії 95-го, наприклад", — розповів Крамер.