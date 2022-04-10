Віллу Сміту заборонили 10 років відвідувати церемонію "Оскар"

Раніше актора виключили з Американської кіноакадемії.

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53-річного американського актора Вілла Сміта усунули від участі в церемонії нагородження кінопремією "Оскар" на 10 років через інцидент на 94-ій церемонії. Про це повідомляє Daily Mail.

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"На 94-й церемонії вручення премії "Оскар" ми повинні були вшановувати неймовірні досягнення працівників кіноіндустрії за минулий рік, але неприйнятна та згубна поведінка пана Сміта відвернула нашу увагу від того, що важливо", — зазначили офіційні представники Кіноакадемії.

[ + – ] Дружина Вілла Сміта страждає від патологічного випадіння волосся Фото: willsmith

Під час офіційної частини "Оскару-2022" комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Сміта Джаду Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції та повністю збрила волосся. Через образу коханої Вілл Сміт піднявся на сцену та дав ляпаса Року.

Згодом Сміт попросив вибачення за свою публічну поведінку та приниження іншої людини, проте його кар'єра стрімко пішла вниз. Актора виключили з Американської кіноакадемії і не пропонуватимуть зйомок у нових проєктах.

Нагадаємо, відомий режисер висловився щодо бійки на "Оскарі-2022" та присоромив Голлівуд за те, що він сильно зациклений на собі в той час, коли "в Україні підривають дітей".

Також Фокус писав про першу реакцію дружини Вілла Сміта на вчинок її коханого в прямому ефірі перед багатомільйонною аудиторією.