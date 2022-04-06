Режисер "Трансформерів" висловився з приводу Вілла Сміта та війни в Україні

Майкл Бей працював із Віллом на зйомках "Поганих хлопців" і вважає, що його сутичка з Крісом Роком на церемонії не має значення

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Режисер фільмів "Трансформери" й "Армагеддон" Майкл Бей висловився з приводу сутички Вілла Сміта на церемонії "Оскар" і війни в Україні. Про це пише Deadline.

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Режисер зазначив, що саму трансляцію церемонії не дивився, тож про ляпас Крісу Року дізнався від колег. Але навіть після того, як він дізнався про скандал, який обговорюють таблоїди по всьому світу, він не вважає, що ця тема важливіша за те, що відбувається в Україні.

"Передусім, це неправильно, але це все, про що говорять люди. Втім, мені все одно. Голлівуд стає надто зацикленим на собі. В Україні зараз підривають немовлят. Ми повинні говорити про це", — заявив режисер.

А говорячи про Сміта, якого Майкл знає особисто, він зазначив, що раніше бачив, щоб актор втрачав самовладання. Він навіть назвав його "одним із найприємніших акторів у Голлівуді".

"Я працював із ним, він не такий запальний хлопець. Я ніколи не бачив, щоб він так сердився. Я спочатку думав, що це було підлаштовано, тому що Рок спочатку посміхався, а я бачив, як Вілл частенько жартував над іншими на знімальному майданчику", — висловився Бей.

Майкл Бей зняв такі фільми як "Скеля", "Армагеддон", "Перл-Гарбор" і "Трансформери", але задовго до цих блокбастерів режисер працював разом із Віллом Смітом і Мартіном Лоуренсом над фільмом "Погані хлопці". Тоді він і потоваришував зі Смітом.

Раніше американська актриса Шеннон Доерті, зірка серіалу "Всі жінки – відьми", відзначила цинізм того, що відбувається. Її вразив той факт, що весь світ миттєво заговорив про бійку на "Оскарі", забувши про війну в Україні.

А в самого Вілла вже почалися проблеми через його запальність. Стримінгові сервіси Netflix і Apple+ зняли свої заявки на біографічний фільм Вілла Сміта. А обізнане джерело заявило, що тепер робота з Віллом стала "ризикованим бізнесом", оскільки його майбутні проєкти в кіно були призупинені через скандал.