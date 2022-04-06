Режиссер "Трансформеров" высказался по поводу Уилла Смита и войны в Украине

Майкл Бэй работал с Уиллом на съемках "Плохих парней" и считает, что его стычка с Крисом Роком на церемонии неважна

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Режиссер фильмов "Трансформеры" и "Армагеддон" Майкл Бэй высказался по поводу стычки Уилла Смита на церемонии "Оскар" и войны в Украине. Об этом пишет Deadline.

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Режиссер отметил, что саму трансляцию церемонии не смотрел, так что о пощечине Крису Року узнал от коллег. Но даже после того, как он узнал о скандале, который обсуждают таблоиды по всему миру, он не считает, что эта тема важнее происходящего в Украине.

"Прежде всего, это неправильно, но это все, о чем говорят люди. Впрочем, мне все равно. Голливуд становится слишком зацикленным на себе. В Украине сейчас взрывают младенцев. Мы должны говорить об этом", — заявил режиссер.

А говоря про Смита, которого Майкл знает лично, он отметил, что ранее видел, чтобы актер терял самообладание. Он даже назвал его "одним из самых приятных актеров в Голливуде"

"Я работал с ним, он не такой вспыльчивый парень. Я никогда не видел, чтобы он так злился. Я сначала думал, что это было подстроено, потому что Рок сначала улыбался, а я видел, как Уилл частенько подшучивал над другими на съемочной площадке", — высказался Бэй.

Майкл Бэй снял такие фильмы, как "Скала", "Армагеддон", "Перл-Харбор" и "Трансформеры", но задолго до этих блокбастеров, режиссер работал вместе с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом над фильмом "Плохие парни". Тогда он и подружился со Смитом.

Ранее американская актриса Шэннон Доэрти, звезда сериала "Все женщины – ведьмы", отметила цинизм происходящего. Ее поразил тот факт, что весь мир мгновенно заговорил о потасовке на "Оскаре", подзабыв о войне в Украине.

А у самого Уилла уже начались проблемы из-за его вспыльчивости. "Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ сняли свои заявки на биографический фильм Уилла Смита. А осведомленный источник заявил, что теперь работа с Уиллом стала "рискованным бизнесом", поскольку его будущие проекты в кино были приостановлены из-за скандала.