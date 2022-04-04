Драка на "Оскаре-2022". Карьера Уилла Смита стремительно полетела вниз

Прежде, чем приглашать оскароносного актера в новые проекты и вкладывать миллионы долларов, студии теперь сначала будут оценивать, насколько запятнана его репутация.

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53-летний американский актер Уилл Смит продолжает пожинать плоды своей несдержанности на церемонии награждения "Оскар-2022", когда он вышел на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку в адрес его жены. Из-за инцидента судьба биографического фильма о жизни Смита на основе его книги оказалась под вопросом, сообщает The Sun.

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"Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ сняли свои заявки на биографический фильм Уилла Смита и вместо этого переведут средства и разработают оригинальные идеи от новых чернокожих актеров", – утверждают инсайдеры. Источник добавил, что работа с Уиллом теперь стала "рискованным бизнесом", поскольку его будущие проекты в кино были приостановлены из-за скандала.

Из-за скандала приостановила работу над четвертой частью франшизы "Плохие парни" и компания Sony. В фильме Смит должен был появиться в паре с давним партнером Мартином Лоуренсом в роли независимого агента по борьбе с наркотиками в Майами.

А Netflix, как сообщается, приостановил работу над своим запланированным боевиком-триллером "Быстрый и свободный", в котором играет Уилл. Фильм уже потерял предполагаемого режиссера Дэвида Лейтча ("Дэдпул 2) за неделю до того, как Смит ударил Криса, что еще больше усложнило путь к съемкам.

Источник сообщил, что и Netflix, и Universal боролись за новый проект Лейтча, но традиционная студия ему понравилась больше, чем стример. Теперь Netflix начал срочно искать нового режиссера, который возглавит проект Смита.

Неизвестно, будут ли съемки свернуты или Netflix просто найдет других режиссера и актера на главную роль.

Карьера Смита сейчас под большим вопросом, поскольку прежде, чем приглашать его в новые проекты и вкладывать миллионы долларов, студии сначала хотят оценить, насколько запятнана его репутация.

Ранее Смит объявил о своем уходе из Академии кинематографических искусств и наук, заявив, что он "предал" ее доверие. Он не сможет голосовать за "Оскар" или посещать специальные мероприятия Академии в будущем, но по-прежнему будет иметь право на будущие номинации. Он также попросил прощения у Криса Рока.