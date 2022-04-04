Бійка на "Оскарі-2022". Кар'єра Вілла Сміта стрімко полетіла вниз

Перш ніж запрошувати оскароносного актора в нові проєкти та вкладати мільйони доларів, студії тепер спочатку оцінюватимуть, наскільки заплямована його репутація.

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53-річний американський актор Вілл Сміт продовжує пожинати плоди своєї нестримності на церемонії нагородження "Оскар-2022", коли він вийшов на сцену та вдарив в обличчя Кріса Рока за жарт на адресу його дружини. Через інцидент доля біографічного фільму про життя Сміта на основі його книги опинилася під питанням, повідомляє The Sun.

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"Стримінгові сервіси Netflix і Apple+ зняли свої заявки на біографічний фільм Вілла Сміта й натомість переведуть кошти та розроблять оригінальні ідеї від нових чорношкірих акторів", — стверджують інсайдери. Джерело додало, що робота з Віллом тепер стала "ризикованим бізнесом", оскільки його майбутні проєкти в кіно були призупинені через скандал.

Через скандал призупинила роботу над четвертою частиною франшизи "Погані хлопці" й компанія Sony. У фільмі Сміт повинен був з'явитися в парі з давнім партнером Мартіном Лоуренсом у ролі незалежного агента боротьби з наркотиками в Маямі.

А Netflix, як повідомляється, призупинив роботу над своїм запланованим бойовиком-трилером "Швидкий і вільний", у якому грає Вілл. Фільм уже втратив можливого режисера Девіда Лейтча ("Дедпул 2") за тиждень до того, як Сміт ударив Кріса, що ще більше ускладнило шлях до зйомок.

Джерело повідомило, що і Netflix, і Universal боролися за новий проєкт Лейтча, але традиційна студія йому сподобалася більше, ніж стример. Наразі Netflix почав терміново шукати нового режисера, який очолить проєкт Сміта.

Невідомо, чи зйомки будуть згорнуті, чи Netflix просто знайде інших режисера й актора на головну роль.

Кар'єра Сміта зараз під великим питанням, оскільки перш ніж запрошувати його в нові проєкти та вкладати мільйони доларів, студії спочатку хочуть оцінити, наскільки заплямована його репутація.

Раніше Сміт оголосив про свій вихід із Академії кінематографічних мистецтв і наук, заявивши, що він "зрадив" її довіру. Він не зможе голосувати за "Оскар" або відвідувати спеціальні заходи Академії в майбутньому, але, як і раніше, матиме право на майбутні номінації. Він також попросив пробачення в Кріса Рока.