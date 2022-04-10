Уиллу Смиту запретили 10 лет посещать церемонию "Оскар"

Ранее актера исключили из Американской киноакадемии.

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53-летнего американского актера Уилла Смита отстранили от участия в церемонии награждения кинопремией "Оскар" на 10 лет из-за инцидента на 94-й церемонии. Об этом сообщает Daily Mail.

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"На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" мы должны были чествовать невероятные достижения работников киноиндустрии за прошлый год, но неприемлемое и губительное поведение господина Смита отвлекло наше внимание от того, что важно", — отметили официальные представители Киноакадемии.

[ + – ] Жена Уилла Смита страдает от патологического выпадения волос Фото: willsmith

Во время официальной части "Оскара-2022" комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Смита Джаде Пинкетт-Смит, которая страдает алопецией и полностью сбрила волосы на голове. Из-за обиды возлюбленной Уилл Смит поднялся на сцену и дал пощечину Року.

Впоследствии Смит попросил прощения за свое публичное поведение и унижение другого человека, однако его карьера стремительно пошла вниз. Актера исключили из Американской киноакадемии и не будут предлагать съемки в новых проектах.

Напомним, известный режиссер высказался по поводу драки на "Оскаре-2022" и пристыдил Голливуд за то, что он сильно зациклен на себе в то время, когда "в Украине взрывают детей".

Также Фокус писал о первой реакции жены Уилла Смита на поступок ее возлюбленного в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией.