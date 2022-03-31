Джада Пінкетт-Сміт уперше прокоментувала конфлікт на церемонії "Оскар 2022"

Джада Пінкетт-Сміт підтримала свого чоловіка Вілла Сміта, якого можуть позбавити статуетки "Оскар" за ляпас Крісу Року під час церемонії нагородження

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Після скандалу на церемонії вручення премії "Оскар", під час якої голлівудський актор Вілл Сміт дав ляпас ведучому Крісу Року, що викликало широкий резонанс, за Сміта заступилася його дружина Джада, через яку й сталася бійка.

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У себе в Instagram вона залишила промовистий допис: "Настав час зцілення. Я тут для цього". Фраза зі схожим змістом з'явилася і на сторінці доньки Смітт Віллоу.

"А ви знаєте, кому зараз найважче? Буквально кожному з нас. Так що просто будьте добрішими", — написала вона.

Нагадаємо, під час церемонії нагородження "Оскар" Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока за недоречний жарт на адресу дружини актора. Рок звернув увагу на коротку стрижку Джади Пінкетт-Сміт, яка кілька років страждає від алопеції, через що поголилася налисо. Ведучий вважав доречним пожартувати з її зачіски, повідомивши, що з нетерпінням чекає на другу частину фільму "Солдат Джейн". Вілл Сміт не став терпіти публічних образ на адресу його коханої, вийшов на сцену та вдарив Кріса Рока. Після того, що сталося, Вілл Сміт публічно попросив вибачення, зазначивши, що виступає проти будь-якого насильства у світі, але нізащо не дасть ображати свою дружину.

Колеги Сміта по цеху розділилися на два табори. Одні вважають його вчинок доречним, інші засудили актора за нестримність. В Американській кіноакадемії запропонували позбавити Сміта статуетки "Оскар" за публічну агресію під час церемонії нагородження.