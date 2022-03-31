Кіноакадемія США покарає Вілла Сміта за ляпас Крісу Року

Казус на 94-ій кінопремії "Оскар-2022" почав набирати ще більших обертів.

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Кіноакадемія США має намір покарати актора Вілла Сміта за публічний прояв агресії на церемонії нагородження кінопремією "Оскар-2022". Про це організатори зазначили у своїй новій заяві, повідомляє Deadline.

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Під час офіційної частини нагородження кінопремією "Оскар" комік Кріс Рок поплатився за свій невдалий жарт про дружину Вілла Сміта, отримавши публічного ляпаса від актора.

[ + – ] Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт

Як відомо, Джада Пінкетт-Сміт кілька років страждає від патологічного випадіння волосся — алопеції, тому поголила голову налисо, що стало основою для жарту Рока про "нову зачіску Джади". Вілл Сміт не став терпіти публічних образ у сторону своєї коханої, тому вийшов на сцену і вдарив Кріса Рока.

Згодом 53-річний актор попросив вибачення в коміка в соцмережах та зазначив, що проти будь-якого насильства у світі, проте свою дружину ніколи не дозволить образити.

[ + – ] Дружина Вілла Сміта страждає від патологічного випадіння волосся

Представники Кіноакадемії США зазначили, що Вілл Смітт порушив базові принципи Кіноакадемії та поводив себе неналежно, відмовившись покинути залу церемонії на прохання організаторів.

Як покарання за публічний прояв агресії Кіноакадемія може виключити Вілла Сміта з членства в ній. А також під загрозою його перший у житті "Оскар", який він отримав за кращу чоловічу роль у картині "Король Річард". Власне, рішення ухвалять 18 квітня на засіданні ради Кіноакадемії.

Нагадаємо, після скандалу на "Оскарі-2022" до будинку Вілла Сміта приїхала поліція.