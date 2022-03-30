Після витівки Вілла Сміта на "Оскарі" до його особняка приїхала поліція

Ляпас, який Вілл Сміт дав Крісу Року, вже відгукнувся сім'ї актора і поставив під загрозу його кар'єру.

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Бійка актора Вілла Сміта і коміка Кріса Рока на церемонії нагородження кінопремією "Оскар-2022" отримала несподіване продовження, повідомляє Daily Mail.

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Після того, як Сміт вийшов на сцену і дав ляпас Року за те, що той дозволив собі жарти на адресу Джади Пінкетт-Сміт, жінки актора, у кіносередовищі заговорили про те, що проти лауреата "Оскара" ("Краща чоловіча роль", фільм "Король Річард") можуть бути застосовані дисциплінарні заходи. Тепер стало відомо, що в розкішний особняк зірки в Калабасасі (Лос-Анджелес) приїхала поліція.

Причиною для візиту правоохоронців стала заява про те, що над будинком Смітів було помічено безпілотника. Але на той час, коли офіцери прибули в маєток, дрон, про який повідомлялося, зник, повідомили в департаменті шерифа.

[ + – ] Поліцейська машина біля особняка Смітів у Лос-Анджелесі Фото: Splash News

Інцидент зі шпигунством стався після того, як акторка Вупі Голдберг, яка є членом Американської кіноакадемії, сказала, що, на її думку, Сміт зможе зберегти свій "Оскар" після розбіжностей, але все одно зіткнеться з деякою формою покарання за напад на сцені.

[ + – ] Вілл Сміт дав ляпас Крісу Року

"Є наслідки. Є великі наслідки, тому що ніхто не погоджується з тим, що сталося. Ніхто, ніхто, ніхто", – заявила вона.

Наслідки, про які говорить Голдберг, швидше за все, вирішуватимуться на екстреному засіданні ради Академії, запланованому на 30 березня, але вона не повідомила жодних подробиць про те, як може виглядати покарання.

Дисциплінарні заходи можуть включати що завгодно, від примусу його повернути свій "Оскар" до найсуворішого покарання — усунення від академії — що поставить Сміта в один ряд з Гарві Вайнштайном і Біллом Косбі, які були виключені за сексуальні домагання.

"Академія засуджує дії містера Сміта на вчорашньому шоу. Ми розпочали офіційну перевірку інциденту та вивчимо подальші дії та наслідки відповідно до нашого Статуту, Стандартів поведінки та законодавства штату Каліфорнія", – заявили члени академії.

50-річна дружина Джада Пінкетт Сміт, через яку все і сталося, нарешті порушила своє мовчання 29 березня постом в Instagram.

"Це сезон лікування, і я тут для цього", — написала вона.

Сам Сміт перепросив перед Роком за те, що вдарив його. Він назвав свою поведінку "неприйнятною і непробачною".