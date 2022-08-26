Ведущие будут. Стали известны подробности будущей премии "Оскар 2023"

95-я, юбилейная, церемония пройдет 12 марта 2023 года и организаторы сделают все, чтобы поднять упавшие рейтинги

"Оскар" – одна из самых значительных и престижных премий в области кино. Однако с недавних пор церемонию преследуют неудачи: происходят многочисленные скандалы, а зрителей не впечатляет онлайн-трансляция. В 2023 году "Оскар" попытаются вернуть в топ. Об этом пишет Vanity Fair.

Итак, 95-я церемония вручения кинопремии запланирована на 12 марта 2023-го. Она пройдет в офлайн-формате, то есть традиционно, в зале Dolby в Лос-Анжелесе.

Эта церемония станет второй подряд, которая проходит не в начале года, а в марте: в 2022 году "Оскар" также проводили 27 марта.

Трансляцию премии американской киноакадемии традиционно будет проводить телеканал ABC, ее покажут более чем в 200 странах мира.

Стоит ожидать прохода звезд по красной дорожке. Это одна из главных приманок церемонии, ведь зрителям хочется рассмотреть наряды селебрити. К слову, красная дорожка не менее примечательна. Длина коврового покрытия – около 150 метров, ширина – около 10, а вес – более 5 тонн.

Красную дорожку привозят на место проведения за четыре дня до мероприятия и целых два дня ее ровняют и расстилают.

Новый генеральный директор Академии Билл Крамер уже пообещал, что на "Оскар" вернутся ведущие, продюсеры с опытом работы в прямом эфире, а обещает "возвращение к шоу, в котором преклоняется перед кино".

На церемониях после скандала с Кевином Хартом из-за его гомофобных твитов в 2018 году, ведущих не было, в 2022 – ведущие вернулись и случился очередной скандал.

Актер Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока по лицу, после того, как тот пошутил о алопеции жены Смита – Джады Пинкетт-Смит.

[ + – ] Уилл Смит ударил по лицу ведущего Фото: Getty Images

Но это точно оживило церемонию, так что не исключено, что ведущие остаются в расчете на новый инцидент.

"Оскар" 2022 года, несмотря ни на что, обеспечил столь необходимый рост рейтингов — церемония собрала 16,6 миллиона зрителей, что на 58% больше, чем рекордно низкий показатель церемонии 2021 года, измененный пандемией.

"Рейтинги всегда важны для нас. Наши рейтинги по сравнению с другими наградами по-прежнему высоки, и мы хотим, чтобы они оставались высокими. Мы также хотим, чтобы продолжение шоу было превосходным и позволяло людям по-разному взаимодействовать с нашими участниками", — сообщил Крамер.

Также он отметил, что "хочет вернуться к формату шоу, в котором цитируем кино, как это было в церемонии 95-го, например",— рассказал Крамер.