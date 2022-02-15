Объявлены имена ведущих кинопремии Оскар-2022

Впервые за долгое время при награждении будут присутствовать ведущие.

Накануне стали известны имена трех знаменитостей, которые проведут 94-ю ежегодную церемонию награждения кинопремией "Оскар-2022", которая пройдет весной 2022 года. Об этом пишет Deadline.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Как известно, в роли ведущих выступят актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. Хотя ранее в Сети предполагали, что ведущим "Оскара" станет "Человек-паук", 25-летний британский актер Том Холланд.

Хотя официальное заявление от представителей Американской академии кинематографического искусства в скором времени будет в шоу "Good Morning, America".

[ + – ] Ванда Сайкс

В последний раз на церемонии награждения был ведущий в 2018 году. Им стал 54-летний американский комик Джимми Киммел, который провел "Оскар" и в 2017 году.

[ + – ] Эми Шумер

Что касается женщин-ведущих в этом году, — все они имеют значительные заслуги в кинематографе. Например, 57-летняя американская актриса Ванда Сайкс — обладательница премии "Эмми", автор шоу на Netflix "Мы — Апшоу".

[ + – ] Реджина Холл

51-летняя Реджина Холл известна своей ролью Бренды Микс в картине "Очень страшное кино". 40-летняя стендап-комедиантка Эми Шумер снималась в сериалах "Студия 30", "Луи", "Девчонки", стала обладательницей премии "Эмми Прайм-Тайм".

Ранее Фокус писал о списке фильмов и актеров, номинированных на получение премии "Оскар-2022".

Напомним, актеры, претендующие на получение кинопремии "Оскар-2022", снялись в фотосессии для глянца и рассказали о впечатлениях от съемок в фильмах, собравших миллионные кассы по всему миру. Среди них Леди Гага, Кристен Стюарт, Адам Драйвер и другие.