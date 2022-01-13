Леди Гага, Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и другие. Претенденты на "Оскар" снялись в фотосессии для глянца

Изображенные на обложках глянца актеры являются главными претендентами на получение Оскара-2022.

Накануне известные актеры, претендующие на получение престижной награды в области кино "Оскар-2022", снялись в фотосессии для издания W Magazine. Выпуск журнала получил название "Голливудский", ведь представляет актеров, чьи работы за предыдущий год вызвали особый интерес у публики и собрали миллионные кассы фильмов. Автором всех снимков является фотограф Тим Уокер. Всего создали 10 вариантов звездных обложек первого в 2022 году выпуска W Magazine.

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В частности издание представляет фото Леди Гаги, сыгравшей жену-местницу потомка Гуччи Патрицию Реджани в фильме "Дом Гуччи", Адама Драйвера, который воплотил на экране наследника модного дома, Кристен Стюарт, сыгравшая роль погибшей в 1997 году принцессы Дианы в картине "Спенсер", Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль в драме "Власть пса". Также журнал называет наиболее успешными актерами Кейт Бланшетт, Дженнифер Хадсон, Тильду Суинтон и Онор Суинтон Бирн.

[ + – ] Кристен Стюарт Фото: W Magazine [ + – ] Леди Гага [ + – ] Бенедикт Камбербэтч [ + – ] Адам Драйвер [ + – ] Джемма Чан [ + – ] Джессика Честейн

Леди Гага предстала в нарядах от Saint Laurent, Ellen Christine Couture и Alaïa. На обложке Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы и актрисы) предстала в элегантном черном платье с красным цветком на груди. Однако на нескольких снимках звезде "отрезали" голову.

Кристен Стюарт, которая отметила, что для нее было честью сыграть саму принцессу Диану, продемонстрировала на снимках ретро-образы в стиле 1960-х и луки от Chanel. Отметим, что знаменитость является амбассадором французского модного дома.

Джемма Чан, звезда фильма "Вечные", и Джессика Честейн, сыгравшая в картине "Глаза Тэмми Фэй", предстали в женственных и элегантных образах.

Относительно мужской части претендентов на "Оскар" — актер Адам Драйвер позировал фотографам в деловом черном костюме с галстуком, а Бенедикт Камбербэтч примерил яркие и интересные образы с панамкой и солнцезащитными очками.

Напомним, Кристен Стюарт прогулялась по Лос-Анджелесу со своей невестой Дилан Майер, с которой они планируют пожениться в 2022-м.

Ранее Фокус писал о том, что на следующей церемонии вручения Оскара впервые за три года появится ведущий.