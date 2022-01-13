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Леди Гага, Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и другие. Претенденты на "Оскар" снялись в фотосессии для глянца

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Фото: W Magazine | Кристен Стюарт

Изображенные на обложках глянца актеры являются главными претендентами на получение Оскара-2022.

Накануне известные актеры, претендующие на получение престижной награды в области кино "Оскар-2022", снялись в фотосессии для издания W Magazine. Выпуск журнала получил название "Голливудский", ведь представляет актеров, чьи работы за предыдущий год вызвали особый интерес у публики и собрали миллионные кассы фильмов. Автором всех снимков является фотограф Тим Уокер. Всего создали 10 вариантов звездных обложек первого в 2022 году выпуска W Magazine.

В частности издание представляет фото Леди Гаги, сыгравшей жену-местницу потомка Гуччи Патрицию Реджани в фильме "Дом Гуччи", Адама Драйвера, который воплотил на экране наследника модного дома, Кристен Стюарт, сыгравшая роль погибшей в 1997 году принцессы Дианы в картине "Спенсер", Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль в драме "Власть пса". Также журнал называет наиболее успешными актерами Кейт Бланшетт, Дженнифер Хадсон, Тильду Суинтон и Онор Суинтон Бирн.

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Фото: W Magazine
Леди Гага
Леди Гага
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Джемма Чан
Джемма Чан
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Кристен Стюарт
Леди Гага
Бенедикт Камбербэтч
Адам Драйвер
Джемма Чан
Джессика Честейн

Леди Гага предстала в нарядах от Saint Laurent, Ellen Christine Couture и Alaïa. На обложке Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы и актрисы) предстала в элегантном черном платье с красным цветком на груди. Однако на нескольких снимках звезде "отрезали" голову.

Кристен Стюарт, которая отметила, что для нее было честью сыграть саму принцессу Диану, продемонстрировала на снимках ретро-образы в стиле 1960-х и луки от Chanel. Отметим, что знаменитость является амбассадором французского модного дома.

Джемма Чан, звезда фильма "Вечные", и Джессика Честейн, сыгравшая в картине "Глаза Тэмми Фэй", предстали в женственных и элегантных образах.

Относительно мужской части претендентов на "Оскар" — актер Адам Драйвер позировал фотографам в деловом черном костюме с галстуком, а Бенедикт Камбербэтч примерил яркие и интересные образы с панамкой и солнцезащитными очками.

Напомним, Кристен Стюарт прогулялась по Лос-Анджелесу со своей невестой Дилан Майер, с которой они планируют пожениться в 2022-м.

Ранее Фокус писал о том, что на следующей церемонии вручения Оскара впервые за три года появится ведущий.