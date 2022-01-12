Леди Гага появилась на страницах W Magazine с отрезанным лицом

Фотограф Тим Уолкер решил показать Леди Гагу такой, какой ее еще никто не видел.

35-летняя певица и актриса Стефани Джерманотта, известная всему миру под сценическим именем Леди Гага, в очередной раз эпатировала многочисленных поклонников, появившись на страницах журнала W Magazine с "отрезанным" лицом.

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Она напомнила всем, что за актрисой, получившей "Оскар", стоит неординарный художник, человек, который привнес в свои выступления "артистический хаос". В то время как на обложке Гага изображена в элегантном черном платье с красным цветком на груди, на внутренних фотографиях певица предстала обернутой в красную ткань.

[ + – ] Леди Гага на обложке W Magazine Фото: W Magazine

На одном из фото она держит в одной руке собственное лицо, а в другой – ножницы. Кадр выглядит так, будто она сама себе отрезала лицо.

[ + – ] Леди Гага "отрезала" себе лицо Фото: W Magazine

В интервью для издания Леди Гага поговорила с журналистами о своей работе над фильмом "Дом Гуччи", в котором сыграла Патрицию Реджани, заказавшую убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи:

"Самым важным элементом в том, чтобы стать Патрицией, было покрасить собственные волосы в каштановый цвет. Я не могла быть блондинкой с этим итальянским акцентом – я все еще была собой. Для меня также было важно, чтобы фильм не был красной ковровой дорожкой. Мода была ключевой частью выживания Патриции. Она так старалась, но никогда не была такой блестящей, как Гуччи".

[ + – ] Артистка в объективе Тома Уолкера Фото: W Magazine

Гага также поделилась моментом, когда она полностью осознала характер своей героини:

"В последний день съемок я была на балконе своей квартиры в Риме и слушала, как Дин Мартин поет "Mambo Italiano", а у меня во рту была сигарета. Я была Патрицией. Но я знала, что должна попрощаться с ней: большие стаи мух преследовали меня повсюду, и я действительно начала верить, что она их послала. Я была готова отпустить ее".

[ + – ] Леди Гага и Адам Драйвер в образах Патриции Реджани и Маурицио Гуччи

Кроме Леди Гаги, на 10 вариантах обложек первого выпуска W Magazine в 2022 году появятся Кейт Бланшетт, Джемма Чан, Джессика Честейн, Бенедикт Камбербэтч, Адам Драйвер, Дженнифер Хадсон, Кристен Стюарт, Тильда Суинтон, Хонор Суинтон Бирн, а также Дензел Вашингтон. Автором всех фото является Тим Уокер. Этих актеров называют главными претендентами на премии "Оскар".

Напомним, Леди Гага, снявшаяся с актером Брэдли Купером в фильме "Звезда родилась", рассказала, какие отношения связывали их.