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Леді Гага, Крістен Стюарт, Бенедикт Камбербетч та інші. Претенденти на "Оскар" знялися у фотосесії для глянцю

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Фото: W Magazine | Крістен Стюарт

Зображені на обкладинках глянцю актори є головними претендентами на отримання "Оскару-2022".

Напередодні відомі актори, котрі претендують на отримання престижної нагороди в галузі кіно "Оскар-2022", знялися у фотосесії для видання W Magazine. Випуск журналу отримав назву "Голлівудський", адже представляє акторів, чиї роботи за попередній рік викликали особливий інтерес у публіки та зібрали мільйонні каси фільмів. Автором усіх знімків є фотограф Тім Вокер. Усього створили 10 варіантів зіркових обкладинок першого у 2022-му році випуску W Magazine.

Зокрема видання представляє фото Леді Гаги, котра зіграла дружину-месницю нащадка Гуччі Патрицію Реджані у фільмі "Дім Гуччі", Адама Драйвера, який і є на екрані цим нащадком модного дому, Крістен Стюарт, яка втілила роль загиблої у 1997-му році принцеси Діани у картині "Спенсер", Бенедикт Камбербетч, який виконав головну роль у полотні "Влада пса". Також журнал називає найбільш успішними акторами Кейт Бланшетт, Дженніфер Гадсон, Тільду Свінтон та Хонор Свінтон Бірн.

Крістен Стюарт
Крістен Стюарт
Фото: W Magazine
Леді Гага
Леді Гага
Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Джемма Чан
Джемма Чан
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн
Крістен Стюарт
Леді Гага
Бенедикт Камбербетч
Адам Драйвер
Джемма Чан
Джессіка Честейн

Леді Гага постала в нарядах від Saint Laurent, Ellen Christine Couture та Alaïa. На обкладинці Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє ім'я співачки та акторки) постала в елегантному чорному платті з червоною квіткою на грудях. Проте на кількох знімках зірці "відрізали" голову.

Крістен Стюарт, яка зазначила, що для неї було честю зіграти саму принцесу Діану, продемонструвала на знімках ретрообрази у стилі 1960-х та луки від Chanel. Зазначимо, що знаменитість є амбасадором французького модного дому.

Джемма Чан, зірка фільму "Вічні", та Джессіка Честейн, котра зіграла в картині "Очі Теммі Фей", постали в жіночних та елегантних образах.

Щодо чоловічої частини претендентів на "Оскар", то актор Адам Драйвер позував фотографам у діловому чорному костюмі з краваткою, а Бенедикт Камбербетч приміряв яскраві та цікаві образи з панамкою та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Крістен Стюарт прогулялася по Лос-Анджелесу зі своєю нареченою Ділан Маєр, з якою вони планують одружитися у 2022-му.

Раніше Фокус писав про те, що на наступній церемонії вручення "Оскару" вперше за три роки з'явиться ведучий.