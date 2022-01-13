Леді Гага, Крістен Стюарт, Бенедикт Камбербетч та інші. Претенденти на "Оскар" знялися у фотосесії для глянцю

Зображені на обкладинках глянцю актори є головними претендентами на отримання "Оскару-2022".

Напередодні відомі актори, котрі претендують на отримання престижної нагороди в галузі кіно "Оскар-2022", знялися у фотосесії для видання W Magazine. Випуск журналу отримав назву "Голлівудський", адже представляє акторів, чиї роботи за попередній рік викликали особливий інтерес у публіки та зібрали мільйонні каси фільмів. Автором усіх знімків є фотограф Тім Вокер. Усього створили 10 варіантів зіркових обкладинок першого у 2022-му році випуску W Magazine.

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Зокрема видання представляє фото Леді Гаги, котра зіграла дружину-месницю нащадка Гуччі Патрицію Реджані у фільмі "Дім Гуччі", Адама Драйвера, який і є на екрані цим нащадком модного дому, Крістен Стюарт, яка втілила роль загиблої у 1997-му році принцеси Діани у картині "Спенсер", Бенедикт Камбербетч, який виконав головну роль у полотні "Влада пса". Також журнал називає найбільш успішними акторами Кейт Бланшетт, Дженніфер Гадсон, Тільду Свінтон та Хонор Свінтон Бірн.

[ + – ] Крістен Стюарт Фото: W Magazine [ + – ] Леді Гага [ + – ] Бенедикт Камбербетч [ + – ] Адам Драйвер [ + – ] Джемма Чан [ + – ] Джессіка Честейн

Леді Гага постала в нарядах від Saint Laurent, Ellen Christine Couture та Alaïa. На обкладинці Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє ім'я співачки та акторки) постала в елегантному чорному платті з червоною квіткою на грудях. Проте на кількох знімках зірці "відрізали" голову.

Крістен Стюарт, яка зазначила, що для неї було честю зіграти саму принцесу Діану, продемонструвала на знімках ретрообрази у стилі 1960-х та луки від Chanel. Зазначимо, що знаменитість є амбасадором французького модного дому.

Джемма Чан, зірка фільму "Вічні", та Джессіка Честейн, котра зіграла в картині "Очі Теммі Фей", постали в жіночних та елегантних образах.

Щодо чоловічої частини претендентів на "Оскар", то актор Адам Драйвер позував фотографам у діловому чорному костюмі з краваткою, а Бенедикт Камбербетч приміряв яскраві та цікаві образи з панамкою та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Крістен Стюарт прогулялася по Лос-Анджелесу зі своєю нареченою Ділан Маєр, з якою вони планують одружитися у 2022-му.

Раніше Фокус писав про те, що на наступній церемонії вручення "Оскару" вперше за три роки з'явиться ведучий.