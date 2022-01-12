На Оскарі вперше за три роки знову буде ведучий
І ним може стати Том Голланд, зірка "Людини-павука".
Після того, як онлайн пройшла церемонія вручення премії "Золотий глобус", яку називають "репетицією Оскара", сама церемонія вручення "Оскара", зважаючи на все, у березні пройде за всіма правилами: з червоною доріжкою, фотосесіями, шикарними вбраннями та ведучим! А це не траплялося останні три роки. Про це пише Variety з посиланням на главу ABC Entertainment Крейга Ервіча.
Ервіч заявив, що ведучий повернеться на сцену під час віртуального престуру Асоціації телевізійних критиків. Але хто удостоїться цієї честі, він не повідомив, лише пожартувавши: "Це можу бути і я".
Востаннє ведучий на церемонії "Оскар" з'являвся у 2018 році. І це був відомий комік Джиммі Кіммел, як і на рік раніше. У 2019-му його мав змінити актор Кевін Гарт, але йому довелося відмовитися від цієї важливої місії через гомофобний скандал. У мережі знайшли його старі твіти, які обурили членів ЛГБТ-спільноти.
Так, в одному з твітів 2011 року Кевін Гарт написав: "Йоу. Якщо мій син повернеться додому і спробує погратися з ляльковим будиночком моєї дочки, то я зламаю це над його головою і скажу: "Припини це, гей".
Він вибачився і покаявся, але нового ведучого вирішили не шукати. Оскільки рейтинги шоу тоді зросли, організатори вирішили зберегти такий формат.
За чутками, ведучим "Оскара" може стати актор Том Голланд, зірка "Людини-павука", тим більше, що раніше в інтерв'ю він заявляв, що завжди хотів це зробити. І ніби як організатори церемонії вже відправили йому пропозицію.
94-а церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв відбудеться 27 березня у Лос-Анджелесі. Номінантів буде оголошено 8 лютого.