На Оскарі вперше за три роки знову буде ведучий

І ним може стати Том Голланд, зірка "Людини-павука".

Після того, як онлайн пройшла церемонія вручення премії "Золотий глобус", яку називають "репетицією Оскара", сама церемонія вручення "Оскара", зважаючи на все, у березні пройде за всіма правилами: з червоною доріжкою, фотосесіями, шикарними вбраннями та ведучим! А це не траплялося останні три роки. Про це пише Variety з посиланням на главу ABC Entertainment Крейга Ервіча.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ервіч заявив, що ведучий повернеться на сцену під час віртуального престуру Асоціації телевізійних критиків. Але хто удостоїться цієї честі, він не повідомив, лише пожартувавши: "Це можу бути і я".

Востаннє ведучий на церемонії "Оскар" з'являвся у 2018 році. І це був відомий комік Джиммі Кіммел, як і на рік раніше. У 2019-му його мав змінити актор Кевін Гарт, але йому довелося відмовитися від цієї важливої місії через гомофобний скандал. У мережі знайшли його старі твіти, які обурили членів ЛГБТ-спільноти.

Так, в одному з твітів 2011 року Кевін Гарт написав: "Йоу. Якщо мій син повернеться додому і спробує погратися з ляльковим будиночком моєї дочки, то я зламаю це над його головою і скажу: "Припини це, гей".

Він вибачився і покаявся, але нового ведучого вирішили не шукати. Оскільки рейтинги шоу тоді зросли, організатори вирішили зберегти такий формат.

За чутками, ведучим "Оскара" може стати актор Том Голланд, зірка "Людини-павука", тим більше, що раніше в інтерв'ю він заявляв, що завжди хотів це зробити. І ніби як організатори церемонії вже відправили йому пропозицію.

94-а церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв відбудеться 27 березня у Лос-Анджелесі. Номінантів буде оголошено 8 лютого.