На Оскаре впервые за три года снова будет ведущий

И им может стать Том Холланд, звезда "Человека-паука"

После того, как онлайн прошла церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют "репетицией Оскара", сама церемония вручения "Оскара", судя по всему, в марте пройдет по всем правилам: с красной дорожкой, фотосессиями, шикарными нарядами и ведущим! А это не случалось последние три года. Об этом пишет Variety со ссылкой на главу ABC Entertainment Крейга Эрвича.

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Эрвич заявил, что ведущий вернется на сцену во время виртуального пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. Но кто удостоится этой чести, он не сообщил, лишь пошутив: "Это могу быть и я".

Последний раз ведущий на церемонии "Оскар" появлялся в 2018 году. И это был известный комик Джимми Киммел, как и годом ранее. В 2019-м его должен был сменить актер Кевин Харт, но ему пришлось отказаться от этой важной миссии из-за гомофобного скандала. В Сети нашли его старые твиты, которые возмутили членов ЛГБТ-сообщества.

Так, в одном из твитов 2011 года Кевин Харт написал: "Йоу. Если мой сын вернется домой и попробует поиграть с кукольным домиком моей дочери, то я сломаю это над его головой и скажу: "Прекрати это, гей".

Он принес извинения и покаялся, но нового ведущего решили не искать. А поскольку рейтинги шоу тогда выросли, организаторы решили сохранить такой формат.

По слухам, ведущим "Оскара" может стать актер Том Холланд, звезда "Человека-паука", тем более, что ранее в интервью он заявлял, что всегда хотел это сделать. И вроде как организаторы церемонии уже отправили ему предложение.

94-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены 8 февраля.