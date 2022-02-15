Оголошено імена ведучих кінопремії Оскар-2022

Уперше за довгий час під час нагородження будуть присутні ведучі.

Напередодні стали відомі імена трьох знаменитостей, котрі проведуть 94-у щорічну церемонію нагородження кінопремією "Оскар-2022", що очікується навесні 2022. Про це пише Deadline.

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Як відомо, у ролі ведучих виступлять акторки Емі Шумер, Ванда Сайкс та Реджина Голл. Хоча раніше в мережі припускали, що ведучим цьогорічного "Оскару" стане "Людина-павук", 25-річний британський актор Том Голланд.

Проте офіційна заява від представників Американської академії кінематографічного мистецтва незабаром буде у шоу "Good Morning, America".

[ + – ] Ванда Сайкс

Зазначимо, що востаннє на церемонії нагородження був ведучий у 2018 році. Ним став 54-річний американський комік Джиммі Кіммел, який провів "Оскар" і у 2017 році.

[ + – ] Емі Шумер

Щодо цьогорічних жінок-ведучих, то всі вони мають значні заслуги в кінематографі. Наприклад, 57-річна американська акторка Ванда Сайкс — володарка премії "Еммі", авторка шоу на Netflix "Ми — Апшоу".

[ + – ] Реджина Холл

51-річна Реджина Холл відома своєю роллю Бренди Мікс у картині "Дуже страшне кіно". 40-річна стендап-комедіантка Емі Шумер знімалася у серіалах "Студія 30", "Луї", "Дівчата", стала володаркою премії "Еммі Прайм-Тайм".

Раніше Фокус писав про список фільмів та акторів, які номіновані на отримання премії "Оскар-2022".

Нагадаємо, актори, які претендують на отримання кінопремії "Оскар-2022", знялися у фотосесії для глянцю та розповіли про враження від зйомок у фільмах, що зібрали мільйонні каси по всьому світу. Серед них Леді Гага, Крістен Стюарт, Адам Драйвер та інші.