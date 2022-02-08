"Влада пса" та "Дюна". У США оголосили номінантів на премію "Оскар" 2022
"Дім Гуччі" отримав одну номінацію — "За найкращий грим та зачіски", "Влада пса" — 12 номінацій, а "Дюна" — отримала дев'ять номінацій.
Офіційно стало відомо, хто боротиметься за звання найкращих на 94-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар". Сама церемонія пройде в ніч із 27 на 28 березня 2022 року, а не в лютому, як було раніше. Зміни пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це пишеться на сайті заходу.
Вже відомо, що організатори повернуть церемонію на її законне місце: до театру "Долбі" у Голлівуді, Лос-Анджелес. Минулого року, нагадаємо, захід пройшов у будівлі залізничного вокзалу Лос-Анджелеса Union Station
Точний формат церемонії поки невідомий, але режисером всьоме поспіль стане переможець премії "Еммі" Гленн Вайс, а крісло продюсера займе Вілл Пакер.
І за три роки "Оскар" нарешті отримає ведучого. Щоправда, поки не відомо кого. Серед кандидатів: Вілл Пакер, Джиммі Кіммел, Кріс Рок, Ніл Патрік Харріс та Том Голланд.
Виступатимуть, найімовірніше, Бейонсе з Be Alive з "Короля Річарда" та Біллі Айліш з No Time to Die з однойменного фільму "Не час помирати".
І "Оскар" пройде у звичному розкішному форматі: із червоною доріжкою, шикарними сукнями та блиском діамантів.
Повний перелік номінантів:
Кращий фільм
"Алея кошмарів"
"Белфаст"
"Вестсайдська історія"
"Влада пса"
"Дюна"
"Король Річард"
"Лакрична піца"
"Не дивіться вгору"
"Сядь за кермо моєї машини"
"CODA: Дитина глухих батьків"
Найкращий режисер
Кеннет Брана – "Белфаст"
Рюсуке Хамагуті — "Сядь за кермо моєї машини"
Пол Томас Андерсон – "Лакрична піца"
Джейн Кемпіон — "Влада пса"
Стівен Спілберг – "Вестсайдська історія"
Найкращий актор
Хав'єр Бардем — "У ролі Рікардо"
Дензел Вашингтон — "Трагедія Макбета"
Ендрю Гарфілд — "Тік-так... БУМ!"
Бенедикт Камбербетч — "Влада пса"
Вілл Сміт — "Король Річард"
Найкраща акторка
Джессіка Честейн — "Очі Теммі Фей"
Олівія Колман — "Незнайома дочка"
Пенелопа Круз — "Паралельні матері"
Ніколь Кідман — "У ролі Рікардо"
Крістен Стюарт — "Спенсер"
Найкращий актор другого плану
Кіран Хайндс — "Белфаст"
Дж. К. Сіммонс — "У ролі Рікардо"
Джессі Племонс — "Влада пса"
Коді Сміт-Макфі — "Влада пса"
Трой Коцур — "CODA: Дитина глухих батьків"
Найкраща акторка другого плану
Джессі Баклі — "Незнайома дочка"
Джуді Денч — "Белфаст"
Кірстен Данст — "Влада пса"
Онжаню Елліс — "Король Річард"
Аріана Дебозе — "Вестсайдська історія"
Найкращий оригінальний сценарій
"Белфаст" — Кеннет Брана
"Король Річард" — Зак Бейлін
"Лакрична піца" — Пол Томас Андерсон
"Не дивіться нагору" — Адам МакКей, Девід Сирота
"Гірша людина на світі" — Йоакім Трієр, Ескіль Вогт
Найкращий адаптований сценарій
"Влада пса"
"Дюна"
"Незнайома дочка"
"CODA: Дитина глухих батьків"
"Сядь за кермо моєї машини"
Найкращий фільм іноземною мовою
"Лунана: Як у класній кімнаті" — Бутан
"Втеча" — Данія
"Рука бога" — Італія
"Сядь за кермо моєї машини" — Японія
"Найгірша людина на світі" — Норвегія
Найкращий анімаційний фільм
"Лука"
"Мітчели проти машин"
"Втеча"
"Рая та останній дракон"
"Енканто"
Найкраща робота оператора
"Дюна"
"Вестсайдська історія"
"Влада пса"
"Трагедія Макбета"
"Алея кошмарів"
Найкращий оригінальний саундтрек
Ганс Циммер — "Дюна"
Ніколас Бріттель — "Не дивись нагору"
Джонні Грінвуд — "Влада пса"
Джермейн Франко — "Енканто"
Альберто Іглесіас — "Паралельні матері"
Найкращий трек
Be Alive Бейонсе — "Король Річард"
Dos Oruguitas Себастьян Ятра — "Енканто"
Down To Joy Ван Моррісон — "Белфаст"
No Time To Die Біллі Айліш — "Не час помирати"
Somehow You Do Реба Макінтайр — "Чотири добрі дні"
Найкращий монтаж
"Дюна"
"Влада пса"
"Не дивись нагору"
"Король Річард"
"Тік-Так… БУМ!"
Найкраща робота художника-постановника
"Тенет"
"Ма Рейні: Мати блюзу"
"Манк"
"Новини з усіх кінців світу"
"Батько"
Найкращий дизайн костюмів
"Алея кошмарів"
"Дюна"
"Круелла"
"Сірано"
"Вестсайдська історія"
Найкращі візуальні ефекти
"Дюна"
"Шан-Чі: Легенда десяти кілець"
"Не час вмирати"
"Людина-павук: Немає шляху додому"
"Головний герой"
Найкращий грим та зачіски
"Одного разу в Америці 2"
"Круелла"
"Дюна"
"Очі Теммі Фей"
"Дім Гуччі"
Найкращий звук
"Белфаст"
"Вестсайдська історія"
"Влада пса"
"Дюна"
"Не час помирати"
Найкращий документальний фільм
"Аттика"
"Піднесення"
"Літо соула"
"Втеча"
"Текст у вогні"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
Affairs of the Art
Bestia
BoxBallet
Robin Robin
The Windshield Wiper
Найкращий короткометражний ігровий фільм
Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
Найкращий короткометражний документальний фільм
"Аттика"
"Піднесення"
"Літо соула"
"Втеча"
"Текст у вогні"
Нагадаємо, Йорданія відкликала фільм "Аміра" з кінопремії "Оскар" через сюжет про контрабанду сперми ув'язнених-палестинців. У фільмі ставиться під сумнів батьківство дітей, які народилися за останні 10 років у результаті подібного донорства