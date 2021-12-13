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Йорданія відмовилася боротися за "Оскар" через критику їхнього фільму про контрабанду сперми ув'язнених

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фільм аміра, палестина
Постер фільму "Аміра"

Фільм "Аміра", представлений країною на престижну кінопремію, звинувачують у неповагу до палестинських ув'язнених та їхніх родин. У кінострічці, висунутій королівством на здобуття "Оскара", торкається незвичайна тема — контрабанди сперми арабських ув'язнених, які перебувають в ізраїльських в'язницях.

Йорданія відкликала фільм "Аміра" з кінопремії "Оскар" через сюжет про контрабанду сперми ув'язнених-палестинців. У фільмі ставиться під сумнів батьківство дітей, які народилися протягом останніх 10 років унаслідок подібного донорства. Міністерство культури Палестини оголосило офіційний протест, повідомляє CNN.

Трейлери фильму "Аміра"

Фільм розповідає вигадану історію 17-річної палестинської дівчини Аміри, батько якої відбуває термін в ізраїльській в'язниці. Вона була зачата шляхом штучного запліднення після того, як сперма батька була таємно вивезена з місця ув'язнення та передана матері. Проте, через роки з'ясовується, що чоловік, якого Аміра вона вважає своїм батьком, насправді імпотент. А її мати завагітніла від таємно заміненого насіння ізраїльського тюремного наглядача.

Прем'єра фільму відбулася на венеціанській бієнале, де він отримав дві нагороди. На кінострічку відразу обрушився шквал критики з боку ініціативних груп, які надають підтримку палестинським ув'язненим. Контрабанда сперми з ізраїльських в'язниць, заявили громадські діячі, це реально наявна практика. Унаслідок цих таємних транспортувань вже народилося майже 100 дітей за останні десять років, і тепер фільм вселяє сумніви в їхньому батьківстві.

Палестинські активісти та журналісти запустили онлайн-кампанію, використовуючи хештег #Pull_Out_Amira, щоб висловити своє неприйняття фільму. Міністерство культури Палестини висловило офіційний протест, заявивши, що фільм "образив гідність ув'язнених, їхній героїзм і велику боротьбу". Зрештою Йорданія відкликала кінострічку з фестивалю, відмовившись боротися за премію.

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