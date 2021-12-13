Йорданія відмовилася боротися за "Оскар" через критику їхнього фільму про контрабанду сперми ув'язнених

Фільм "Аміра", представлений країною на престижну кінопремію, звинувачують у неповагу до палестинських ув'язнених та їхніх родин. У кінострічці, висунутій королівством на здобуття "Оскара", торкається незвичайна тема — контрабанди сперми арабських ув'язнених, які перебувають в ізраїльських в'язницях.

Йорданія відкликала фільм "Аміра" з кінопремії "Оскар" через сюжет про контрабанду сперми ув'язнених-палестинців. У фільмі ставиться під сумнів батьківство дітей, які народилися протягом останніх 10 років унаслідок подібного донорства. Міністерство культури Палестини оголосило офіційний протест, повідомляє CNN.

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[ + – ] Трейлери фильму "Аміра"

Фільм розповідає вигадану історію 17-річної палестинської дівчини Аміри, батько якої відбуває термін в ізраїльській в'язниці. Вона була зачата шляхом штучного запліднення після того, як сперма батька була таємно вивезена з місця ув'язнення та передана матері. Проте, через роки з'ясовується, що чоловік, якого Аміра вона вважає своїм батьком, насправді імпотент. А її мати завагітніла від таємно заміненого насіння ізраїльського тюремного наглядача.

Прем'єра фільму відбулася на венеціанській бієнале, де він отримав дві нагороди. На кінострічку відразу обрушився шквал критики з боку ініціативних груп, які надають підтримку палестинським ув'язненим. Контрабанда сперми з ізраїльських в'язниць, заявили громадські діячі, це реально наявна практика. Унаслідок цих таємних транспортувань вже народилося майже 100 дітей за останні десять років, і тепер фільм вселяє сумніви в їхньому батьківстві.

Палестинські активісти та журналісти запустили онлайн-кампанію, використовуючи хештег #Pull_Out_Amira, щоб висловити своє неприйняття фільму. Міністерство культури Палестини висловило офіційний протест, заявивши, що фільм "образив гідність ув'язнених, їхній героїзм і велику боротьбу". Зрештою Йорданія відкликала кінострічку з фестивалю, відмовившись боротися за премію.

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