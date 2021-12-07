Український фільм "Чому я живий" отримав нагороди двох міжнародних кінофестивалів (фото, відео)

83-річному режисеру Віллену Новаку вдалося зняти гуманістичну та світлу картину про загальнолюдські цінності.

Український фільм, знятий на Одеській кіностудії режисером Вілленом Новаком, отримав нагороди на двох міжнародних кінофестивалях. Про це повідомляє Facebook Одеської кіностудії.

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Нова картина українського режисера отримала нагороду в номінації Найкращий ігровий фільм на європейському конкурсі Future of Film Awards, а також став найкращим фільмом за версією кінофестивалю Europe Film Festival.

Картина "Чому я живий" знята за автобіографічною розповіддю українського письменника та драматурга Євгена Мітька "Тепер я турок, не козак". Це епічна історія кохання молодих людей, заснована на реальних подіях, що відбулися в Маріуполі в 40-х роках минулого століття. Головні герої фільму – єврей Льончик і українка Фрося, в якої батько – християнин-вірянин, який назавжди забороняє шлюб між своєю дочкою та єврейським хлопцем – йому й так нелегко залишатися вірянином у країні войовничого атеїзму, але потім приходить війна, і до міста входять нацисти…

У фільмі знімалися ветеран українського кінематографу Віктор Жданов (Олекса), юний Максим Горай (хлопчик Максим), Георгій Делієв, Олексій Горбунов та інші.

[ + – ] Кадр із фільму "Чому я живий" [ + – ] Кадр із фільму "Чому я живий" [ + – ] Кадр із фільму "Чому я живий" [ + – ] Кадр із фільму "Чому я живий"

Сценарій фільму чекав на екранізацію понад 20 років, оскільки автор твору побажав, щоб фільм знімав саме Віллен Новак. 83-річний режисер зумів майстерно торкнутися теми Голокосту та нагадати світові про те, що Україна – одна з країн із найбільшою кількістю праведників світу, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

У результаті Новаку вдалося зняти світле та гуманістичне кіно зі своєю атмосферою, яке розповідає глядачеві про загальнолюдські цінності.

Нагадаємо, що навесні Фокус опублікував рейтинг найкращих кінострічок, створених за останні 30 років в Україні. Найбільше голосів набрали фільми "Плем'я", "Захар Беркут" і "Кіборги".