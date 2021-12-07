Украинский фильм "Почему я живой" получил награды двух международных кинофестивалей (фото, видео)

83-летнему режиссеру Виллену Новаку удалось снять гуманистичную и светлую картину об общечеловеческих ценностях.

Украинский фильм, снятый на Одесской киностудии режиссером Вилленом Новаком, получил награды на двух международных кинофестивалях. Об этом сообщает Facebook Одесской киностудии.

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Новая картина украинского режиссера получила награду в номинации Лучший игровой фильм на европейском конкурсе Future of Film Awards, а также стал лучшим фильмом по версии кинофестиваля Europe Film Festival.

Картина "Почему я живой" снята по автобиографическому рассказу украинского писателя и драматурга Евгения Митько "Теперь я турок, не козакʼ. Это эпическая история любви молодых людей, основанная на реальных событиях, которые произошли в Мариуполе в 40-х годах прошлого века. Главные герои фильма – еврей Ленчик и украинка Фрося, у которой отец — верующий христианин. Он наотрез запрещает брак между своей дочерью и еврейским парнем — ему и так нелегко оставаться верующим в стране воинствующего атеизма. Но затем приходит война, и в город входят нацисты…

В фильме снимались ветеран украинского кинематографа Виктор Жданов (Олекса), юный Максим Горай (мальчик Максим), Георгий Делиев, Алексей Горбунов и другие.

[ + – ] Кадр из фильма "Почему я жив" [ + – ] Кадр из фильма "Почему я жив" [ + – ] Кадр из фильма "Почему я жив" [ + – ] Кадр из фильма "Почему я жив"

Сценарий фильма ждал экранизации более 20 лет, поскольку автор произведения пожелал, чтобы фильм снимал именно Виллен Новак. 83-летний режиссер сумел мастерски затронуть тему Холокоста и напомнить миру о том, что Украина – одна из стран с наибольшим количеством праведников мира, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

В итоге Новаку удалось снять светлое и гуманистичное кино со своей атмосферой, которое рассказывает зрителю об общечеловеческих ценностях.

Напомним, что весной Фокус опубликовал рейтинг лучших кинолент, созданных за последние 30 лет в Украине. Больше всего голосов набрали фильмы "Племя", "Захар Беркут" и "Киборги".