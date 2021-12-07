Украинский фильм "Почему я живой" получил награды двух международных кинофестивалей (фото, видео)
83-летнему режиссеру Виллену Новаку удалось снять гуманистичную и светлую картину об общечеловеческих ценностях.
Украинский фильм, снятый на Одесской киностудии режиссером Вилленом Новаком, получил награды на двух международных кинофестивалях. Об этом сообщает Facebook Одесской киностудии.
Новая картина украинского режиссера получила награду в номинации Лучший игровой фильм на европейском конкурсе Future of Film Awards, а также стал лучшим фильмом по версии кинофестиваля Europe Film Festival.
Картина "Почему я живой" снята по автобиографическому рассказу украинского писателя и драматурга Евгения Митько "Теперь я турок, не козакʼ. Это эпическая история любви молодых людей, основанная на реальных событиях, которые произошли в Мариуполе в 40-х годах прошлого века. Главные герои фильма – еврей Ленчик и украинка Фрося, у которой отец — верующий христианин. Он наотрез запрещает брак между своей дочерью и еврейским парнем — ему и так нелегко оставаться верующим в стране воинствующего атеизма. Но затем приходит война, и в город входят нацисты…
В фильме снимались ветеран украинского кинематографа Виктор Жданов (Олекса), юный Максим Горай (мальчик Максим), Георгий Делиев, Алексей Горбунов и другие.
Сценарий фильма ждал экранизации более 20 лет, поскольку автор произведения пожелал, чтобы фильм снимал именно Виллен Новак. 83-летний режиссер сумел мастерски затронуть тему Холокоста и напомнить миру о том, что Украина – одна из стран с наибольшим количеством праведников мира, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
В итоге Новаку удалось снять светлое и гуманистичное кино со своей атмосферой, которое рассказывает зрителю об общечеловеческих ценностях.
Напомним, что весной Фокус опубликовал рейтинг лучших кинолент, созданных за последние 30 лет в Украине. Больше всего голосов набрали фильмы "Племя", "Захар Беркут" и "Киборги".