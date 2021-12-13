Иордания отказалась бороться за "Оскар" из-за критики их фильма о контрабанде спермы заключенных

Фильм "Амира", представленный страной на престижную кинопремию, обвиняют в неуважении к палестинским заключенным и их семьям. В киноленте, выдвинутой королевством на соискание "Оскара", затрагивается необычная тема — контрабанды спермы арабских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Иордания отозвала фильм "Амира" с кинопремии "Оскар" из-за сюжета о контрабанде спермы заключенных-палестинцев. В фильме ставится под сомнение отцовство детей, родившихся за последние 10 лет в результате подобного донорства. Министерство культуры Палестины заявило официальный протест, сообщает CNN.

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[ + – ] Трейлер фильма "Амира"

Фильм рассказывает вымышленную историю 17-летней палестинской девушки Амиры, отец которой отбывает срок в израильской тюрьме. Она была зачата путем искусственного оплодотворения после того, как сперма отца была тайно вывезена из места заключения и передана матери. Однако, по прошествии лет выясняется, что мужчина, которого Амира она считает своим отцом, на самом деле импотент. А ее мать забеременела от тайно замененного семени израильского тюремного надзирателя.

Премьера фильма состоялась на венецианской биеннале, где он получил две награды. На киноленту тут же обрушился шквал критики со стороны инициативных групп, оказывающих поддержку палестинским заключенным. Контрабанда спермы из израильских тюрем, заявили общественники, это реально существующая практика. В результате этих тайных транспортировок уже родилось около 100 детей за последние десять лет, и теперь фильм вселяет сомнения в их отцовстве.

Палестинские активисты и журналисты запустили онлайн-кампанию, используя хэштег #Pull_Out_Amira, чтобы выразить свое неприятие фильма. Министерство культуры Палестины выразило официальный протест, заявив, что фильм "оскорбил достоинство заключенных, их героизм и великую борьбу". В результате Иордания отозвала киноленту с фестиваля, отказавшись бороться за премию.

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