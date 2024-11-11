"Усі гості реготали": батько нареченої на весіллі забув доньку в проході (відео)

Наречена назвала помилку батька кумедною. За словами жінки, його вчинок викликав посмішку на обличчі схвильованих друзів та родичів, присутніх на церемонії.

60-річний батько нареченої Ніл Кросслі під час весільної церемонії у Йоркширі (Велика Британія) випадково залишив свою доньку, Емі Тотті, в кінці проходу. Наречений та усі присутні гості сприйняли це з гумором й почали реготати, повідомляє BBC.

Організатори весілля швидко зупинили Ніла на півдорозі й сказали, що потрібно повернутися, аби вийти попідруки з нареченою, яка чекала на нього біля входу. Чоловік швидко усвідомив свою помилку й попрямував назад до дочки.

Пізніше Кросслі пожартувати про цей курйозний інцидент у своїй промові на весільному застіллі: "Гості подумали, що я прийшов не на те весілля. Всі сприйняли це з гумором й від душі посміялися".

Ніл Кросслі потрапив у незручну ситуацію Фото: SWNS

Сама наречена також назвала помилку батька кумедною. За її словами, його вчинок викликав посмішку на обличчі схвильованих гостей.

"Він подумав, що вже треба йти, але насправді йому сказали зачекати мене. Вдячна йому за це, бо дуже старалася не розплакатися, а він допоміг мені взяти себе в руки. Тепер наше весілля запам’ятається", — каже Емі Тотті.

Наречена також назвала помилку батька дуже кумедною Фото: SWNS

Коли наречена розповіла цю історію у своїх соціальних мережах, друзі та підписники її підтримали. Багато коментаторів також похвалили її за прекрасні фото з весільної церемонії.

"Подивіться, як батько і його дочка сміються, коли йдуть до вівтаря — чарівні фотографії!" — додав один з учасників обговорення.

Наречена розповіла цю історію у своїх соціальних мережах Фото: SWNS

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців. Тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.