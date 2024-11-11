"Все гости хохотали": отец невесты на свадьбе забыл дочь в проходе (видео)

Невеста назвала ошибку отца забавной. По словам женщины, его поступок вызвал улыбку на лице взволнованных друзей и родственников, присутствующих на церемонии.

60-летний отец невесты Нил Кроссли во время свадебной церемонии в Йоркшире (Великобритания) случайно оставил свою дочь, Эми Тотти, в конце прохода. Жених и все присутствующие гости восприняли это с юмором и начали хохотать, сообщает BBC.

Организаторы свадьбы быстро остановили Нила на полпути и сказали, что нужно вернуться, чтобы выйти под руку с невестой, которая ждала его у входа. Мужчина быстро осознал свою ошибку и направился обратно к дочери.

Позже Кроссли пошутил об этом курьезном инциденте в своей речи на свадебном застолье: "Гости подумали, что я пришел не на ту свадьбу. Все восприняли это с юмором и от души посмеялись".

Нил Кроссли попал в неловкую ситуацию Фото: SWNS

Сама невеста также назвала ошибку отца забавной. По ее словам, его поступок вызвал улыбку на лице взволнованных гостей.

"Он подумал, что уже надо идти, но на самом деле ему сказали подождать меня. Благодарна ему за это, потому что очень старалась не расплакаться, а он помог мне взять себя в руки. Теперь наша свадьба запомнится", — говорит Эми Тотти.

Невеста также назвала ошибку отца очень забавной Фото: SWNS

Когда невеста рассказала эту историю в своих социальных сетях, друзья и подписчики ее поддержали. Многие комментаторы также похвалили ее за прекрасные фото со свадебной церемонии.

"Посмотрите, как отец и его дочь смеются, когда идут к алтарю — волшебные фотографии!" — добавил один из участников обсуждения.

Невеста рассказала эту историю в своих социальных сетях Фото: SWNS

Напомним, Фокус рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев. Тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.