Кріс Рок прокоментує бійку на "Оскарі" тільки за умови, що йому заплатять

Інцидент у прямому ефірі набирає все більших обертів.

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57-річний американський комік та актор Кріс Рок прокоментує бійку на "Оскарі" тільки тоді, коли йому заплатять. Про це повідомляє TMZ.

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Як відомо, комік, виступаючи напередодні в казино Fantasy Springs Resort Casino, заявив, що більше не скаже ні слова щодо ляпаса від Вілла Сміта на "Оскарі-2022", поки йому добре не заплатять.

"У мене все гаразд, у мене ціле шоу, і я не говоритиму про це, поки мені не заплатять. Життя класне. Я повернув слух", — заявив під час свого стендапу актор.

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Припускається, що так Кріс Рок міг натякнути на цивільний позов проти Вілла Сміта, що потягне за собою компенсацію з боку оскароносного актора. Або ж комік просто пожартував.

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Нагадаємо, що через ляпас Крісу Року під час прямого ефіру церемонії "Оскар" Вілла Сміта виключили з Американської кіноакадемії, позбавили участі в нових проєктах та заборонили відвідувати церемонію "Оскар" протягом 10 років.

Фокус детально писав про перебіг подій після бійки на "Оскарі-2022". Через невдалий жарт про відсутність волосся на голові дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт Кріс Рок отримав від актора ляпаса. Згодом Вілл Сміт попросив вибачення в коміка, але кар'єра актора пішла донизу.