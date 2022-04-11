Крис Рок прокомментирует драку на "Оскаре" только при условии, что ему заплатят

Инцидент в прямом эфире набирает все большие обороты.

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57-летний американский комик и актер Крис Рок прокомментирует потасовку на "Оскаре" только тогда, когда ему заплатят. Об этом сообщает TMZ.

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Как известно, комик, выступая накануне в казино Fantasy Springs Resort Casino, заявил, что больше не скажет ни слова о пощечине от Уилла Смита на "Оскаре-2022", пока ему хорошо не заплатят.

"У меня все хорошо, у меня целое шоу, и я не буду говорить об этом, пока мне не заплатят. Жизнь классная. Я вернул слух", — заявил во время своего стендапа актер.

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Предполагается, что таким образом Крис Рок мог намекнуть на гражданский иск против Уилла Смита, что повлечет компенсацию со стороны оскароносного актера. Или же комик просто пошутил.

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Напомним, что из-за пощечины Крису Року во время прямого эфира церемонии "Оскар" Уилла Смита исключили из Американской киноакадемии, лишили участия в новых проектах и запретили посещать церемонию "Оскар" в течение 10 лет.

Фокус подробно писал о ходе событий после драки на "Оскаре-2022". Из-за неудачной шутки об отсутствии волос на голове жены Смита Джады Пинкетт-Смит Крис Рок получил от актера пощечину. Впоследствии Уилл Смит извинился перед комиком, но карьера актера пошла вниз.