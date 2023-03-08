Уилл Смит безуспешно пытался загладить свою вину с Крисом Роком

Крис Рок ответил на печально известную пощечину Уилла Смита на "Оскаре" в своем специальном выпуске Netflix в прямом эфире "Крис Рок: Избирательное возмущение".

Related video

Через год после печально известного инцидента на 94-й церемонии вручения премии "Оскар", когда Смит ударил Рока на сцене, Рок обратился к нападению в своем специальном Netflix "Крис Рок: Избирательное возмущение", утверждая, что он "не является жертвой". Об этом пишет People.

Как сообщают источники, 54-летний Смит "так долго чувствовал себя ужасно" из-за того, что ударил Рока на "Оскаре".

"Он безуспешно пытался загладить свою вину перед Крисом, — добавляет источник. Но помимо этого, семья важна для него, и он опирался на них. Все это помогло ему заглянуть внутрь себя и повзрослеть. Ему лучше, но он все еще раскаивается. Уилл выслушал тех, кто пытался ему помочь, и чувствует, что стал лучше".

Во время шоу Рока, которое было снято в театре "Ипподром" в Балтиморе и подготовлено для первой прямой трансляции Netflix, 58-летний комик завершил свое шоу, сосредоточившись на пощечине во время "Оскара", и применил название специального выпуска к Смиту.

Но язвительные шутки Рока об Уилле и его жене Джаде Пинкетт-Смит, возможно, еще больше расширили неприятную ситуацию.

"Уилл Смит практикует избирательное возмущение", — сказал Рок.

[ + – ] Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Getty Images

Напомним, поклонники похвалили Уилла Смита за то, что он поделился "неожиданным" новым видео, высмеивающим его неоднозначную пощечину на "Оскаре".

В прошлом году голливудский актер попал в заголовки мировых СМИ после того, как ворвался на сцену на звездной церемонии награждения и ударил Криса Рока из-за шутки о Джаде Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции. С тех пор Уилл ушел из Академии, ему также запретили посещать ее в течение 10 лет.