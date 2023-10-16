Вілл Сміт відреагував на одкровення Джади щодо їхнього розставання

Дружина оскароносного актора зізналася, що близько семи років між ними немає романтичних стосунків, хоча офіційного розлучення пара не оформлювала.

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55-річний американський актор Вілл Сміт відреагував на заяву Джади Пінкетт-Сміт, 52, про їхнє розставання. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Аладдін" зізнався, що розповідь дружини стала для нього "холодним душем", а Джада виявилася "стійкішою, мудрішою та співчутливішою", ніж актор міг уявити.

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Вілл Сміт таємно розійшовся з дружиною сім років тому

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"Коли ти з кимось разом понад половину свого життя, виникає така собі емоційна сліпота. І ти надто легко можеш втратити чутливість до прихованих нюансів цієї людини та її тонкої краси", — зізнався батько трьох дітей.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Instagram willsmith

Зазначимо, що до Пінкетт-Сміт американський актор був одружений з Шері Зампіно, від якої виховує сина Трея. З Джадою Сміт одружився у 1997 році. Зіркове подружжя виховує сина Джейдена та доньку Віллоу.

Нещодавно дружина Вілла Сміта зізналася, що вони розійшлися ще у 2016 році, проте офіційного розлучення не оформлювали. Пара навіть разом зʼявлялася на церемонії вручення "Оскара-2022", під час якої актор заступився за Джаду та дав ляпаса ведучому Крісу Року.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Instagram willsmith

Нагадаємо, Вілл Сміт намагався загладити провину перед Крісом Роком після скандалу на "Оскарі-2022".

Також Фокус писав про використання Віллом Смітом російської пісні у січні 2023 року.