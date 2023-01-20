Вілл Сміт потрапив у скандал через використання російської пісні

Знаменитий актор опублікував відео під трек виконавця із Росії.

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Вілл Сміт потрапив у скандал, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті відеоролик під російську пісню. 54-річного голлівудського актора засуджують за просування музики країни-агресора.

На відео зірка продемонстрував різні лайфхаки для відеомонтажу, але найбільше публіку привабив недоречний звуковий супровід.

Так, артист показав відео, на якому за допомогою бігової доріжки, генератора диму, зменшеної моделі авто та діодної лампи можна створити справжній рекламний ролик. Коротка робота виглядає дуже переконливо, проте увагу привертає музика, яка супроводжується вокалом.

Варто зазначити, що в Сміта понад 62 млн підписників в Instagram.

У мережі спалахнув скандал. Користувачі соцмережі, зокрема ті, хто підтримує Україну, пишуть негативні коментарі. А громадяни РФ навпаки зраділи та висловлюють свою подяку.

Актор поки що ніяк не відреагував на критику підписників. Тим часом незадоволених шанувальників стає все більше. Зокрема, з'являються такі коментарі:

"Використання російської музики — це плата за російські ракети, які вбивають людей в Україні".

"Росія щодня вбиває мирних людей і дітей в Україні. Слухати російську музику, їсти їхню їжу, дивитися їхні фільми — це такий сором!"

Для свого ролика Сміт використав ремікс пісні "Ты и я" від артиста із псевдонімом Xcho. І хоча музикант родом із Вірменії, він працює із лейблом Believe Music, який допомагає російським артистам.

Щодо Вілла Сміта, то він жодного разу не говорив про війну в Україні, а на його сторінках у соцмережах можна знайти російський номер для зв'язку.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вілл Сміт вперше вийшов у світ зі своєю родиною після скандалу на "Оскарі-2022".

Також Фокус писав, що актриса Міла Куніс назвала борщ російським.