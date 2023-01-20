Уилл Смит попал в скандал из-за использования российской песни

Знаменитый актер опубликовал видео под трек исполнителя из России.

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Уилл Смит попал в скандал, опубликовав в своем Instagram-аккаунте видеоролик под российскую песню. 54-летнего голливудского актера осуждают за продвижение музыки страны-агрессора.

На видео звезда продемонстрировал различные лайфхаки для видеомонтажа, но больше всего публику привлекло неуместное звуковое сопровождение.

Так, артист показал видео, на котором с помощью беговой дорожки, генератора дыма, уменьшенной модели авто и диодной лампы можно создать настоящий рекламный ролик. Короткая работа выглядит очень убедительно, однако внимание привлекает и музыка, которая сопровождается вокалом.

Стоит отметить, что в у Смита более 62 млн подписчиков в Instagram.

В Сети разгорелся скандал. Пользователи соцсети, в том числе те, кто поддерживает Украину, пишут негативные комментарии. А граждане РФ наоборот обрадовались и выражают свою благодарность.

Актер пока никак не отреагировал на критику подписчиков. Между тем, недовольных поклонников становится все больше. В частности, появляются следующие комментарии:

"Использование российской музыки – это плата за российские ракеты, которые убивают людей в Украине".

"россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать российскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это такой стыд!"

Для своего ролика Смит использовал ремикс песни "Ты и я" от артиста с псевдонимом Xcho. И хотя музыкант родом из Армении, он работает с лейблом Believe Music, который помогает российским артистам.

Что касается Уилла Смита, то он ни разу не говорил о войне в Украине, а на его страницах в соцсетях можно найти российский номер для связи.

Напомним, в декабре прошлого года Уилл Смит впервые вышел в свет со своей семьей после скандала на "Оскаре-2022".

Также Фокус писал, что актриса Мила Кунис назвала борщ русским.