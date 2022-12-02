Уилл Смит вышел в свет с семьей после скандала на "Оскаре" (фото)

Актер долгое время избегал внимания общественности и папарацци.

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54-летний американский актер Уилл Смит впервые вышел в свет со своей семьей после скандала на "Оскаре-2022". Об этом пишет Тoday.

Звезда экранов посетил с женой и детьми премьеру своего нового фильма "Эмансипация" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке Уилл Смит появился в коричневом костюме-тройке, белой рубашке и черных туфлях.

Тем временем жена актера Джада Пинкетт-Смит позировала фотографам в белом оверсайз платье и с многочисленными украшениями. Со звездными супругами на публику вышли трое детей Смита – его сын Трей и общие дети пары Джейден и Уиллоу.

[ + – ] Уилл Смит с семьей Фото: Getty Images

В апреле 2022 Уилл Смит во время церемонии награждения престижной кинопремией "Оскар" вышел на сцену и публично ударил ведущего вечера Криса Рока, поскольку тот неудачно пошутил о "прическе" Джады Пинкетт-Смит, страдающей патологическим выпадением волос.

После этого с актером перестал сотрудничать ряд компаний, его исключили из Американской киноакадемии, а сам Смит отправился на лечение за границу.

[ + – ] Уилл Смит ударил Криса Рока Фото: Getty Images

Напомним, Уилл Смит вернулся на широкие экраны после громкого скандала.

Также Фокус писал о реакции Уилла Смита на нежелание фанатов смотреть его фильмы после скандала на "Оскаре".