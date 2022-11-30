Уилл Смит ответил фанатам, которые не хотят смотреть его фильмы

После громкого скандала актер возвращается в большое кино.

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54-летний американский актер Уилл Смит рассказал, как отреагировал на нежелание фанатов смотреть его фильмы.

На вопрос ведущего шоу о том, что некоторые люди считают, что им будет тяжело смотреть фильм после инцидента на "Оскаре-2022", Смит ответил: "Надеюсь, что важность истории и Питера (герой фильма — ред.) выше чувств" и эмоций", — отметил американский актер.

В частности, Смит назвал период после вручения престижной кинопремии "трудным" и призвал зрителей "не наказывать" остальных актеров и съемочную группу, работавших над проектом.

Также в новом интервью оскароносный актер подробно рассказал о своем будущем фильме "Освобождение", премьера которого состоится 9 декабря 2022 года.

Отметим, что во время вручения премии "Оскар-2022" Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока за неудачную шутку в отношении его жены, страдающей патологическим выпадением волос. После этого актера исключили из Американской киноакадемии и разорвали ряд контрактов на сотрудничество.

Напомним, супруга Уилла Смита назвала сложным брак с американским актером.

Также Фокус писал о возвращении Уилла Смита в большое кино после скандала на "Оскаре-2022".