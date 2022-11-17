Уилл Смитт вернулся в большое кино после скандала на "Оскаре" (видео)

Уилл Смит сыграл роль беглого раба в исторической драме, основанной на реальных событиях.

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54-летний голливудский актер Уилл Смит вновь возвращается на большие экраны после скандала на "Оскаре", где дал пощечину ведущему Крису Року и чуть не попал под "отмену". Он появится в новом фильме "Эмансипация" режиссера Антуана Фукуа, пишет Vanity Fair.

По сюжету, персонажа Смита по имени Питер охотники за рабами разлучают с его близкими, но герой пытается сбежать из рабства, чтобы встретиться с армией Союза в разгар гражданской войны, вступив в ее ряды, а затем воссоединиться с семьей.

Поскольку он вынужден пройти через болото, чтобы обеспечить себе свободу, Смита предупреждают, что "есть много способов умереть в болоте".

"Я сражаюсь с ними. Они били меня. Они хлещут меня. Они ломают кости в моей груди больше раз, чем я могу сосчитать, но никогда не сломают меня", – говорит главный герой.

Фукуа рассказал, что фильм был снят до того, как Смит оскандалился на церемонии, но тема фильма и игра Уилла более важны, чем "один плохой момент". Режиссер также поделился, что никогда не было разговоров о том, что картина не выйдет, и назвал Смита "самым милым человеком, которого когда-либо встречал".

"Конечно, я хотел, чтобы люди посмотрели фильм. Мой разговор всегда был таким: "Разве 400 лет рабства, жестокости не важнее одного плохого момента?" Мы были в Голливуде, и там произошли действительно ужасные вещи, и мы видели, как многие люди получали награды за совершение действительно неприятных вещей", – сказал он.

Режиссер рассказал, что после того, как студия и создатели фильма обсудили ситуацию, они решили, что "Эмансипацию" не нужно откладывать.

Фукуа также подчеркнул, что эта роль была психологически и физически сложной для Смита:

"Очень трудно освободить персонажа, который подвергался жестокому обращению и называл его словом на букву "Н" каждый день – постоянно, каждый день – и при этом оставаться самым милым человеком в мире. Так что – никаких оправданий ни перед кем и ни перед чем, но я могу сказать, что он хороший человек, и я надеюсь, что люди смогут простить его, и что мы сможем двигаться вперед".

Что касается Смита, то он отказался обсуждать фиаско на "Оскаре" с журналистами, но поделился, что его персонаж помог ему "развить более высокую способность к сочувствию". Актер также показал фильм своим знаменитым друзьям, в том числе Дэйву Чаппелю, Тайлеру Перри, Рианне и A$AP Rocky, на закрытом показе в октябре.

До недавнего времени дата выхода драмы была неизвестна, но в прошлом месяце Apple TV+ объявила, что она появится в кинотеатрах 2 декабря и будет доступна для потоковой передачи 9 декабря. Картину также разрешено номинировать на различные премии. Несмотря на то, что Смиту запрещено посещать мероприятия Академии в течение следующих 10 лет, актер тоже имеет право быть номинированным.

Напомним, как жил Уилл Смит после скандала.