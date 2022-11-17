Вілл Смітт повернувся у велике кіно після скандалу на "Оскарі" (відео)

Вілл Сміт зіграв роль раба-втікача в історичній драмі, заснованій на реальних подіях.

Related video

54-річний голлівудський актор Вілл Сміт знову повертається на великі екрани після скандалу на "Оскарі", де дав ляпас ведучому Крісу Року і мало не потрапив під "скасування". Він з'явиться у новому фільмі "Емансипація" режисера Антуана Фукуа, пише Vanity Fair.

За сюжетом персонажа Сміта, на ім'я Пітер, мисливці за рабами розлучають з його близькими, але герой намагається втекти з рабства, щоб зустрітися з армією Союзу в розпал громадянської війни, вступивши до її лав, а потім возз'єднатися з сім'єю.

Оскільки він змушений пройти через болото, щоб забезпечити собі свободу, Сміта попереджають, що є багато способів померти в болоті.

"Я б'юся з ними. Вони били мене. Вони хлищуть мене. Вони ламають кістки в моїх грудях більше разів, ніж я можу порахувати, але ніколи не зламають мене", — каже головний герой.

Фукуа розповів, що фільм знятий до того, як Сміт оскандалився на церемонії, але тема фільму та гра Вілла важливіші, ніж "один поганий момент". Режисер також поділився, що ніколи не було розмов про те, що картина не вийде, і назвав Сміта "наймилішою людиною, яку коли-небудь зустрічав".

"Звичайно, я хотів, щоб люди подивилися фільм. Моя розмова завжди була такою: "Хіба 400 років рабства, жорстокості не важливіший за один поганий момент?" Ми були в Голлівуді, і там відбулися дійсно жахливі речі, і ми бачили, як багато людей отримували нагороди за вчинення справді неприємних речей", — сказав він.

Режисер розповів, що після того, як студія та творці фільму обговорили ситуацію, вони вирішили, що "Емансипацію" не потрібно відкладати.

Фукуа також наголосив, що ця роль була психологічно та фізично складною для Сміта:

"Дуже важко звільнити персонажа, який піддавався жорстокому поводженню і називав його словом на букву "Н" кожен день — постійно, кожен день — і водночас залишатися наймилішою людиною у світі. Так що — жодних виправдань ні перед ким і ні перед чим, але я можу сказати, що він хороша людина, і я сподіваюся, що люди зможуть пробачити його і що ми зможемо рухатися вперед».

Щодо Сміта, то він відмовився обговорювати фіаско на "Оскарі" з журналістами, але поділився, що його персонаж допоміг йому "розвинути більшу здатність до співчуття". Актор також показав фільм своїм знаменитим друзям, зокрема Дейву Чаппелю, Тайлеру Перрі, Ріанні та A$AP Rocky, на закритому показі у жовтні.

Донедавна дата виходу драми була невідома, але минулого місяця Apple TV+ оголосила, що вона з'явиться в кінотеатрах 2 грудня і буде доступною для потокової передачі 9 грудня. Картину також можна номінувати на різні премії. Попри те, що Сміту заборонено відвідувати заходи Академії протягом наступних 10 років, актор також має право бути номінованим.

Нагадаємо, як жив Вілл Сміт після скандалу.