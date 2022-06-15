"Він був спустошений". Як живе Вілл Сміт після скандалу на "Оскарі"

Після інциденту у прямому ефірі життя актора кардинально змінилося.

Стало відомо, як наразі живе американський актор Вілл Сміт після скандалу на "Оскарі-2022". Про це пише Yahoo.

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Колега по цеху Сміта, американський актор Тейлор Перрі, якого одразу після бійки бачили на сцені разом з уже скандальним актором, розповів, що він не втішав Сміта, а розповідав йому про наслідки ситуації.

"Є різниця між розрадою та деескалацією, це по-перше. І я пішов раніше, щоб побачити Кріса і переконатися, що з ним усе гаразд. Дружити з ними обома було дуже важко", — зізнався актор.

[ + – ] Вілл Сміт вдарив у прямому ефірі ведучого "Оскара" Кріса Рока Фото: Getty Images

Зокрема Тейлор розповів про стан Вілла Сміта одразу після інциденту. За його словами, Сміт був спустошений і не міг повірити в те, що сталося.

"Він не міг повірити, що це зробив… Це був один із найкращих моментів його кар'єри, який він так відчайдушно хотів, і таке трапилося…", — прокоментував вечір отримання першого "Оскару" Віллом Смітом.

Також Перрі припустив, що причиною різкої поведінки актора могла стати дитяча травма, адже свого часу Сміт не зміг захистити свою матір

"Я знаю це почуття, коли ти чоловік і думаєш про маленького хлопчика. І якщо з цією травмою не впоратися одразу, то з віком вона проявиться в найневідповідніший, найжахливіший час. Я знаю Вілла. Я добре знаю його", — сказав на завершення Тейлор Перрі.

[ + – ] Вілл Сміт з дружиною Джадою Фото: willsmith

Нагадаємо, що суть інциденту полягає в різкій реакції Віллі Сміта на жарт ведучого "Оскара" щодо зачіски його дружини. Оскільки Джада Пінкетт-Сміт тривалий час страждає від алопеції та майже позбавилася свого волосся. Оскароносний актор вийшов на сцену та дав ляпаса Року, після чого його життя та кар'єра зазнали істотних змін. Сміта виключили з Американської кіноакадемії та розірвали низку контрактів.

Також Фокус писав про те, що Вілл Сміт покинув Америку та вирушив на лікування "своїх розуму та духу".