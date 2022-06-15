"Он был опустошен". Как живет Уилл Смит после скандала на "Оскаре"

После инцидента в прямом эфире жизнь актера кардинально изменилась.

Стало известно, как живет американский актер Уилл Смит после скандала на "Оскаре-2022". Об этом пишет Yahoo.

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Коллега по цеху Смита, американский актер Тейлор Перри, которого сразу после потасовки видели на сцене вместе с уже скандальным актером, рассказал, что он в тот момент не утешал Смита, а рассказывал ему о последствиях ситуации.

"Есть разница между утешением и деэскалацией, это во-первых. И я пошел раньше, чтобы увидеть Криса и убедиться, что с ним все в порядке. Дружить с ними обоими было очень тяжело", — признался актер.

[ + – ] Уилл Смит ударил в прямом эфире ведущего "Оскара" Криса Рока Фото: Getty Images

В частности, Тейлор рассказал о состоянии Уилла Смита сразу после инцидента. По его словам, Смит был опустошен и не мог поверить в произошедшее.

"Он не мог поверить, что это сделал... Это был один из лучших моментов его карьеры, который он так отчаянно хотел, и такое случилось...", — прокомментировал вечер получения первого "Оскара" Уиллом Смитом.

Также Перри предположил, что причиной резкого поведения актера могла стать детская травма, ведь в свое время Смит не мог защитить свою мать.

"Я знаю это чувство, когда ты мужчина и думаешь о маленьком мальчике. И если с этой травмой не справиться сразу, то с возрастом она проявится в самое неподходящее, самое ужасное время. Я знаю Уилла. Я хорошо знаю его", — заключил Тейлор Перри.

[ + – ] Уилл Смит с женой Джадой Фото: willsmith

Напомним, что суть инцидента заключается в резкой реакции Уилли Смита на шутку ведущего "Оскара-2022" Криса Рока по поводу прически его жены. Поскольку Джада Пинкетт-Смит долгое время страдает от алопеции и почти избавилась от своих волос. Оскароносный актер вышел на сцену и дал пощечину Року, после чего его жизнь и карьера претерпели существенные изменения. Смита исключили из Американской киноакадемии и разорвали ряд контрактов.

Также Фокус писал о том, что Уилл Смит покинул Америку и отправился на лечение "своего ума и духа".